A exibição contou com a presença do babalorixá e ativista Ivanir dos Santos, do Bába Diba de Yemonjá, do carnavalesco André Rodrigues, além de membros do departamento cultural da Portela e do presidente da agremiação, Junior Escafura.
O longa apresenta os principais personagens das religiões afro-gaúchas, fazendo um importante resgate histórico e, ao mesmo tempo, um registro contemporâneo desse universo religioso, que será abordado dentro do enredo da Portela.
“A Portela sempre teve o compromisso de valorizar a ancestralidade, a memória e a fé. Exibir um filme como 'Cavalo de Santo' é uma forma de apresentar as religiosidades afro-gaúchas ao grande público, contribuindo para o conhecimento, o respeito e a valorização da diversidade cultural brasileira”, destacou Escafura.
Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela será a terceira escola a desfilar no domingo, dia 15 de fevereiro.
