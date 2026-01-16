Sessão de cinema com integrantes da Portela - Pedro Fernandes / Divulgação

Publicado 16/01/2026 10:16 | Atualizado 16/01/2026 10:18

Uma sessão especial do filme "Cavalo de Santo", de Mirian Fichtner, reuniu líderes religiosos e integrantes da Portela no Espaço Net Botafogo, na Zona Sul, na última terça-feira (13).

A exibição contou com a presença do babalorixá e ativista Ivanir dos Santos, do Bába Diba de Yemonjá, do carnavalesco André Rodrigues, além de membros do departamento cultural da Portela e do presidente da agremiação, Junior Escafura.



O longa apresenta os principais personagens das religiões afro-gaúchas, fazendo um importante resgate histórico e, ao mesmo tempo, um registro contemporâneo desse universo religioso, que será abordado dentro do enredo da Portela.



"A Portela sempre teve o compromisso de valorizar a ancestralidade, a memória e a fé. Exibir um filme como 'Cavalo de Santo' é uma forma de apresentar as religiosidades afro-gaúchas ao grande público, contribuindo para o conhecimento, o respeito e a valorização da diversidade cultural brasileira", destacou Escafura.



Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela será a terceira escola a desfilar no domingo, dia 15 de fevereiro.

O enredo é "O mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".