Andrea Andrade como Bruna SurfistinhaLucas Freire / Divulgação

Publicado 16/01/2026 12:13

Rio - Rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra, Andrea Andrade posou para um ensaio fotográfico inspirado na personagem Bruna Surfistinha, vivida por Deborah Secco nos cinemas. Nas imagens, a sambista de 39 anos surge usando um short curtinho e os seios cobertos apenas por uma estrela em cada. A produção ainda conta com uma prancha de surfe com o nome dela.

O ensaio faz parte da divulgação do enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite" da escola da Série Ouro, que abordará a temática das profissionais do sexo, na Sapucaí. A agremiação desfilará no sábado (14).

"O ensaio tem relação com a história que a escola vai contar na Avenida. Fala de escolhas e de mulheres que estiveram à frente do próprio destino", afirma Andrea.



"O ensaio tem relação com a história que a escola vai contar na Avenida. Fala de escolhas e de mulheres que estiveram à frente do próprio destino", afirma Andrea.

O filme "Bruna Surfistinha" foi lançado em 2011 e foi baseado na autobiografia de Raquel Pacheco. Ela era uma jovem de classe média de São Paulo, adotada por uma família estável, que, aos 17 anos, decidiu sair de casa após conflitos familiares. Para se sustentar, ela começou a trabalhar como garota de programa. A notoriedade aconteceu quando Raquel começou a escrever sobre a sua vida em um blog popular e relatar os desafios da profissão.




