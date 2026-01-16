Duda Beat no barracão da escolaEwerton Pereira / Grande Rio
Grande Rio convida Duda Beat para desfilar
Enredo 'A Nação do Mangue' é inspirado no movimento manguebeat
Andrea Andrade recria look de Bruna Surfistinha em ensaio inspirado no enredo da Porto da Pedra
Rainha de bateria da Série Ouro posa à beira-mar
Exibição de filme em Botafogo reúne lideranças religiosas e integrantes da Portela
Obra dialoga com enredo da Azul e Branco de Oswaldo Cruz e Madureira, que exalta a herança negra no Rio Grande do Sul
De shortinho, Viviane Araujo exibe os pernões em ensaio de rua do Salgueiro
Rainha de bateria sambou muito na noite desta quinta-feira (15)
Escolas de samba receberão R$ 12 milhões do Ministério da Cultura e da Embratur
Montante será dividido igualmente para as agremiações do Grupo Especial
Beija-Flor: Mãe da rainha de bateria vira destaque de chão
'A escola é tudo na nossa vida', celebra Aline Daflor, que viralizou nas redes sociais após apresentação em ensaio
