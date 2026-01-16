Duda Beat no barracão da escola - Ewerton Pereira / Grande Rio

Publicado 16/01/2026 13:33

Rio - A cantora Duda Beat será uma das atrações do desfile da Grande Rio no Carnaval deste ano. Na última quarta-feira (14), a artista foi ao barracão da escola, na Cidade do Samba, e conferiu a reta final dos preparativos para a apresentação, que irá homenagear o movimento manguebeat.

Durante a visita, Duda comentou sobre ter a cultura pernambucana e a própria trajetória retratadas nos carros alegóricos e nos figurinos. “É uma emoção muito grande entrar no barracão e ver um pouco da minha história e da história de Recife sendo representadas pelos carros e pelas fantasias”.

Inspirada pelo manguebeat, a artista destacou a influência dos grandes nomes do movimento em sua formação musical e celebrou a participação no desfile da Tricolor de Caxias. "Não poderia estar mais feliz em fazer parte dessa homenagem tão linda a Chico Science e à Nação Zumbi pela Grande Rio”, completou.

A Grande Rio levará para a Avenida o enredo " A Nação do Mangue", desenvolvido pelo carnavalesco Antônio Gonzaga, sendo a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval.