Mayara Lima ensaia no setor 11 da SapucaíDaniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 17/01/2026 09:02

Rio - Mayara Lima, como de costume, deu um show de samba no pé no ensaio da bateria da Paraíso do Tuiuti, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira (16). De shortinho e cropped, a rainha de bateria da agremiação mostrou muita sincronia com os ritmistas da SuperSom e exibiu o corpão escultural.

Um trecho da performance dela foi publicado no Instagram. "Sincronizada com a Bateria SuperSom

versão 2026", escreveu ela na legenda. Mayara recebeu uma chuva de elogios nos comentários. "Espetáculo", disse Pocah. "Chega emociona ver", afirmou Jeniffer Nascimento. "Isso é samba no pé! O resto é conversa… Perfeita", elogiou um internauta. "É um samba tão bonito de ver!", opinou outro.







No Carnaval do ano que vem, a Paraíso do Tuiuti vai apresentar o enredo “Lonã Ifá Lukumi”, sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil.