Virginia Fonseca participa do ensaio de rua da Grande Rio Victor Chapetta / BrazilNews

Publicado 19/01/2026 09:19

Rio - Virginia Fonseca roubou a cena no ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite deste domingo (18), ao usar um macacão coladinho nas cores da escola, que valorizava seu corpo escultural. A influenciadora digital, que é rainha de bateria, sambou muito e distribuiu sorrisos na ocasião.

Pocah também compareceu ao ensaio e disse que irá desfilar como destaque no abre-alas. "Eu, que tenho muito orgulho de ser Caxias, estou de volta para a minha casa, para a minha escola. Estou muito feliz. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, bora Grande Rio, vamos ser campeãs", disse ela em um vídeo publicado no Instagram da escola.







Jaquelline Grohalski, Brunna Gonçalves, Eduarda Gutierrez e outras musas também marcaram presença no evento.

No Carnaval de 2026, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).