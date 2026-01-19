Bateria do Paraíso do Tuiuti será uma das atrações - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval
O Paraíso do Tuiuti realizará nesta terça-feira (20), a partir das 13h, uma festa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da escola e da cidade do Rio, na quadra da agremiação.
O evento começa com almoço, seguido de apresentações de todos os segmentos. A programação inclui ainda a celebração de uma missa.
A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33, na Zona Norte.
Em 2026, o Paraíso do Tuiuti vai abrir a terça-feira de Carnaval, apresentando o enredo “Lonã Ifá Lukumí”.
