Bateria do Paraíso do Tuiuti será uma das atrações - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 19/01/2026 12:00

O Paraíso do Tuiuti realizará nesta terça-feira (20), a partir das 13h, uma festa em homenagem a São Sebastião, padroeiro da escola e da cidade do Rio, na quadra da agremiação.



O evento começa com almoço, seguido de apresentações de todos os segmentos. A programação inclui ainda a celebração de uma missa.

A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33, na Zona Norte.



Em 2026, o Paraíso do Tuiuti vai abrir a terça-feira de Carnaval, apresentando o enredo “Lonã Ifá Lukumí”.