Cacau Protásio participa do ensaio de rua da Portela

Cacau Protásio participa do ensaio de rua da Portela Mariana Machado / Divulgação

Publicado 19/01/2026 14:28





"Foi uma das emoções mais lindas da minha vida. Eu me senti abraçada pela comunidade, acolhida de um jeito que jamais vou esquecer. A Portela me recebeu com tanto amor que meu coração transbordou", disse a atriz, que não conteve as lágrimas ao falar sobre o momento especial que viveu no ensaio. "Eu chorei, chorei muito. Chorei de felicidade, de gratidão, de emoção mesmo. É impossível passar por Madureira, sentir essa energia e não se emocionar. Foi mágico", completou. Rio - Após ser confirmada no desfile da Portela como musa, Cacau Protásio participou do primeiro ensaio de rua da escola, na Zona Norte, neste domingo (18), e recebeu o carinho das pessoas presentes no local. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido azul de franjas, com detalhes em pedras."Foi uma das emoções mais lindas da minha vida. Eu me senti abraçada pela comunidade, acolhida de um jeito que jamais vou esquecer. A Portela me recebeu com tanto amor que meu coração transbordou", disse a atriz, que não conteve as lágrimas ao falar sobre o momento especial que viveu no ensaio. "Eu chorei, chorei muito. Chorei de felicidade, de gratidão, de emoção mesmo. É impossível passar por Madureira, sentir essa energia e não se emocionar. Foi mágico", completou.

Rainha de bateria da agremiação, Bianca Monteiro também compareceu ao ensaio. Ela sambou muito e demonstrou muita simpatia.







A Portela será a terceira escola a entrar na Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, 15 de fevereiro. Este ano, a agremiação apresentará o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", que presta homenagem ao Príncipe Custódio, personagem histórico e espiritual responsável por estruturar o Batuque no Rio Grande do Sul.