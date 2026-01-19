Iza marca presença em ensaio de rua da ImperatrizVictor Chapetta / Brazil News
Iza brilha em ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense
Cantora apostou em um look dourado para a ocasião
Ciclo de encontros em Copacabana recebe personalidades do carnaval
Rainha de bateria da Mangueira abre programação, nesta terça-feira (20), no Espaço Abu
Grupo Especial recebe repasse de R$ 12 milhões do governo federal
Recursos destinados pela Embratur serão divididos igualmente entre as 12 escolas
Carnaval Fan Fest chega nesta terça à Copacabana com 'superbateria' e Neguinho da Beija-Flor
Evento inédito vai reunir 1,2 mil ritmistas do Grupo Especial, terá aulas de samba e oficinas carnavalescas
Cacau Protásio participa de ensaio de rua da Portela: 'Coração transbordou'
Bianca Monteiro, rainha de bateria, dá show de samba no pé; veja
Andrea de Andrade exibe coxas torneadas em ensaio da Porto da Pedra
Rainha de bateria participou do ensaio da escola neste domingo (18)
Tuiuti promove cozido em homenagem a São Sebastião
Evento acontece nesta terça (20), a partir das 13h