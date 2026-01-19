Iza marca presença em ensaio de rua da Imperatriz - Victor Chapetta / Brazil News

Iza marca presença em ensaio de rua da ImperatrizVictor Chapetta / Brazil News

Publicado 19/01/2026 08:53

Rio - Iza compareceu ao ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense, na Zona Norte do Rio, neste domingo (18), e atraiu vários olhares. Rainha de bateria da agremiação de Ramos, a cantora apostou em um look dourado para a ocasião e exibiu as curvas. Ela também sambou muito, recebeu o carinho das pessoas presentes no local e deu um show de simpatia.

fotogaleria

No Carnaval, a Imperatriz levará para a avenida o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, em homenagem a Ney Matogrosso. A escola será a segunda a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial (15).

Iza já havia ocupado o posto de rainha de bateria da escola entre 2020 e 2022.