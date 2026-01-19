Andrea de Andrade durante ensaio da Porto da Pedra - Carlos Vinicius / Divulgação

Publicado 19/01/2026 14:01

Rio - Andrea de Andrade se acabou de sambar no ensaio de rua da Porto da Pedra, em São Gonçalo, neste domingo (18). Rainha de bateria da escola, a influenciadora digital roubou a cena ao usar uma fantasia formada por correntes e paetês, que deixava seu corpão sarado em evidência.

Andrea diz que intensificou os treinos devido a proximidade do Carnaval. "Treino quatro vezes na semana, sendo dois para malhar pernas. Tenho facilidade de ganhar massa muscular por conta dos anos de treino. Evito pegar pesado na parte superior, faço para definir o braço. Porém, sem deixar de ficar feminina. Não faço exercício no fim de semana e nem no feriado", conta ela, que dedica um dia da semana para malhar os glúteos. "Faço ele separado da perna para dar mais ênfase à região". Andrea diz que intensificou os treinos devido a proximidade do Carnaval. "Treino quatro vezes na semana, sendo dois para malhar pernas. Tenho facilidade de ganhar massa muscular por conta dos anos de treino. Evito pegar pesado na parte superior, faço para definir o braço. Porém, sem deixar de ficar feminina. Não faço exercício no fim de semana e nem no feriado", conta ela, que dedica um dia da semana para malhar os glúteos. "Faço ele separado da perna para dar mais ênfase à região".

Na Sapucaí, a escola da Série Ouro vai apresentar o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite" da escola da Série Ouro, que abordará a temática das profissionais do sexo. A agremiação desfilará no sábado (14).

Andrea volta a ocupar o posto no carnaval carioca depois de 13 anos. Ela foi rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel até 2011. E ocupou o mesmo cargo na Império Casa Verde, em São Paulo. Além disso, é musa da Vila Isabel desde 2012.