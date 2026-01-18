Viviane Araujo e Lívia Andrade no ensaio do Salgueiro - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 18/01/2026 14:54

Rio - Viviane Araujo e Lívia Andrade foram os grandes destaques da noite deste sábado (17) na quadra do Salgueiro, na Tijuca. A rainha de bateria e a musa da escola chamaram atenção ao cair no samba durante a visita da Unidos de Padre Miguel, convidada especial para a apresentação.

À frente da bateria Furiosa, Viviane esbanjou carisma e samba no pé. Já Lívia Andrade, musa da vermelho e branco, mostrou entrosamento e animação ao dividir a quadra com outras musas, como Bruna Griphao, Mulher Melão e Lorena Maria, musa da Unidos de Padre Miguel e ex-companheira de MC Daniel. À frente da bateria Furiosa, Viviane esbanjou carisma e samba no pé. Já Lívia Andrade, musa da vermelho e branco, mostrou entrosamento e animação ao dividir a quadra com outras musas, como Bruna Griphao, Mulher Melão e Lorena Maria, musa da Unidos de Padre Miguel e ex-companheira de MC Daniel.

A quadra também recebeu visitantes ilustres fora do universo do samba. O modelo Jesus Luz esteve no local acompanhado da nova namorada, a bailarina Rafaela Mesquita.



Neste Carnaval, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau”, uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.



A escola da Tijuca desfila na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, como a quarta e última agremiação da noite no Grupo Especial da Liesa, ao lado de Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Grande Rio.