Viviane Araujo e Lívia Andrade no ensaio do Salgueiro Daniel Pinheiro/BrazilNews
À frente da bateria Furiosa, Viviane esbanjou carisma e samba no pé. Já Lívia Andrade, musa da vermelho e branco, mostrou entrosamento e animação ao dividir a quadra com outras musas, como Bruna Griphao, Mulher Melão e Lorena Maria, musa da Unidos de Padre Miguel e ex-companheira de MC Daniel.
Neste Carnaval, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau”, uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.
A escola da Tijuca desfila na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, como a quarta e última agremiação da noite no Grupo Especial da Liesa, ao lado de Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Grande Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.