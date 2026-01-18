Sabrina Sato durante ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo - Clayton Felizardo / Brazilnews

Sabrina Sato durante ensaio da Gaviões da Fiel, em São PauloClayton Felizardo / Brazilnews

Publicado 18/01/2026 08:45

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, participou do ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Anhembi, em São Paulo, neste sábado (17), e exibiu o corpo escultural ao usar um look bem ousado. Rainha de bateria da escola, a apresentadora sambou muito, recebeu o carinho das pessoas presentes e distribiu sorrisos.

fotogaleria

Sabrina mostrou detalhes da produção, no Instagram, e escreveu: "Yandê, Yandê, vai tremer a terra! Pronta para o primeiro ensaio técnico da nossa Gaviões! A bateria Ritimão está chegando no Anhembi!".

Vários famosos reagiram à postagem. "Ela não cansa de ser maravilhosa", comentou Ivete Sangalo. "Você é de paz mas tá pronta para guerra", afirmou Paolla Oliveira, que ainda usou um emoji de palmas. "Uau", disparou Fernanda Freitas.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sabrina Sato (@sabrinasato)



Além da Gaviões, Sabrina é Rainha de Bateria da Vila Isabel, no Rio. A escola levará para a Sapucaí o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", uma homenagem a Heitor dos Prazeres, assinada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A azul e branca será a segunda a desfilar no dia 17 de fevereiro de 2026.