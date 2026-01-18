Sabrina Sato durante ensaio da Gaviões da Fiel, em São PauloClayton Felizardo / Brazilnews
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Sabrina Sato durante ensaio da Gaviões da Fiel, em São PauloClayton Felizardo / Brazilnews
Ver essa foto no Instagram
Rainha e musa, Viviane Araujo e Lívia Andrade roubam a cena na quadra do Salgueiro
Atriz e apresentadora caíram no samba neste sábado (17)
Sabrina Sato usa look ousado em ensaio da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria exibiu as curvas e deu um show de samba no pé, no Anhembi, neste sábado (17)
Cacau Protásio confirma presença no desfile da Portela
Atriz e humorista integra o elenco de personalidades convidadas pela escola azul e branca
Vídeo: Mayara Lima mostra sincronia com os ritmistas da Paraíso do Tuiti em ensaio na Sapucaí
Rainha de bateria recebe vários elogios: 'Espetáculo'
Neta de Lula confirma presença no desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageará avô
Agremiação será responsável por abrir os desfiles do Grupo Especial no dia 15 de fevereiro
'Recusou rótulos': Leandro Vieira detalha as 'peles' de Ney Matogrosso que desfilarão na Sapucaí
Carnavalesco da Imperatriz, que apresentará o enredo 'Camaleônico', diz que as alas e alegorias apresentarão visões carnavalescas de personagens incorporados pelo cantor