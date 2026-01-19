Visita de Antonio Pitanga e Benedita da Silva ao barracão - Acadêmicos de Niterói / Divulgação

Visita de Antonio Pitanga e Benedita da Silva ao barracãoAcadêmicos de Niterói / Divulgação

Publicado 19/01/2026 09:13 | Atualizado 19/01/2026 09:17

O ator Antonio Pitanga, de 86 anos, marcou presença no barracão da Acadêmicos de Niterói, na Cidade do Samba, e confirmou que participará do desfile da escola, que homenageará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

fotogaleria

Acompanhado da mulher, a deputada federal Benedita da Silva, Pitanga conheceu os detalhes do desfile e tirou as medidas para a fantasia. O veterano virá em cima de uma das alegorias.

Durante a visita, o casal foi recebido pelo presidente Wallace Palhares e outros membros da diretoria.



A Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial no dia 15 de fevereiro, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.