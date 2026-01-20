Ivete Sangalo fará estreia no Carnaval do Rio Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo vai comandar megabloco pela primeira vez no Rio
Cantora promete agitar foliões no Circuito Preta Gil
Erika Januza anuncia retorno à Viradouro para desfile de 2026
'Muito obrigada a todos que fizeram parte desse convite', declarou a atriz
Vídeos: abertura do Carnaval Fan Fest bate recorde de maior bateria do mundo
'Superbateria' formada pelas escolas de samba do Grupo Especial contou com mais de 1,2 mil integrantes
Ivete Sangalo vai comandar megabloco pela primeira vez no Rio
Cantora promete agitar foliões no Circuito Preta Gil
Série Ouro: Ingressos de arquibancadas especiais para o sábado de Carnaval estão esgotados
Restam apenas algumas entradas para o Setor 1
Ciclo de encontros em Copacabana recebe personalidades do carnaval
Rainha de bateria da Mangueira abre programação, nesta terça-feira (20), no Espaço Abu
Grupo Especial recebe repasse de R$ 12 milhões do governo federal
Recursos destinados pela Embratur serão divididos igualmente entre as 12 escolas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.