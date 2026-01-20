Ivete Sangalo fará estreia no Carnaval do Rio - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo fará estreia no Carnaval do Rio Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2026 17:25

Rio - Ivete Sangalo fará sua estreia na folia carioca ao comandar o megabloco "SeráQAbre?", que desfilará no dia 1° de fevereiro no Circuito Preta Gil, no Centro. A concentração do trio elétrico é às 7h na Rua Primeiro de Março.

fotogaleria

O Circuito Preta Gil foi batizado em homenagem à cantora, que liderou por anos um megabloco no Centro da cidade e era grande amiga da artista baiana. A filha de Gilberto Gil faleceu em julho do ano passado devido complicações de um câncer colorretal, diagnosticado em 2023.

A programação inicia no dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, e segue até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a festa. Segundo a RioTur, a expectativa é de que cada megabloco reúna um público estimado entre 50 mil e 700 mil pessoas.