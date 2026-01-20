Desfile de 2025 da Porto da Pedra - Liga RJ / Divulgação

Publicado 20/01/2026 15:55 | Atualizado 20/01/2026 15:57

Rio - Os ingressos das arquibancadas especiais da Sapucaí para o segundo dia de desfiles da Série Ouro, no dia 14 de fevereiro, acabaram nesta terça-feira (20). Agora, restam apenas entradas para a arquibancada popular, no setor 1, a partir de R$ 7,50 (meia-entrada).

"É uma alegria enorme saber que teremos a Sapucaí cheia mais uma vez. Isso mostra a força da Série Ouro, o trabalho das escolas e o carinho do público. Tenho certeza de que serão grandes desfiles, com muito espetáculo, emoção e alto nível artístico", celebrou Hugo Junior, presidente da Liga RJ.

No sábado, desfilam: Botafogo Samba Clube, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Estácio de Sá, União de Maricá, Unidos do Porto da Pedra e Unidos da Ponte.

Também há ingressos disponíveis para os desfiles de sexta, dia 13, mas restam poucas unidades. A primeira noite contará com Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral.