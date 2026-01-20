Erika Januza anunciou volta à Viradouro para desfile de 2026 - Reprodução/Instagram

Erika Januza anunciou volta à Viradouro para desfile de 2026 Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2026 22:25

Rio - Erika Januza, de 40 anos, revelou que irá desfilar pela Viradouro no Carnaval 2026. A atriz, que foi rainha de bateria da agremiação entre 2022 e 2025, fará parte da homenagem ao Mestre Ciça, enredo deste ano, e marcou presença no ensaio na quadra da escola nesta terça-feira (20).

fotogaleria

"Como vocês viram nos vídeos recentes que postei, meu amor pelo Carnaval não é de hoje, eu diria que é até mesmo de outra vida...Essa paixão me trás de volta a quadra que foi meu lar toda terça nos últimos anos, ao lado da Unidos do Viradouro, com muito respeito ao legado vivo do nosso grande e tão amado Mestre Ciça", anunciou.

A artista falou sobre o período que ficou à frente da Bateria Furacão Vermelho e Branco, posto assumido por Juliana Paes. "Gratidão aos anos lindos que vivemos juntos, onde sempre fui recebida de braços abertos e com tantos olhares e sorrisos que me acompanharam em cada momento. Muito obrigada a todos que fizeram parte desse convite para participar dessa grande homenagem, vamos juntos fazer desse carnaval 2026 o melhor que tivemos até hoje."

Saída

Erika Januza deixou o posto de rainha de bateria após o Desfile das Campeãs em 2025 quando a escola de samba garantiu o 4º lugar no Grupo Especial com o enredo com o enredo "Malunguinho - Mensageiro de Três Mundos". No último episódio do programa "Rainhas, Além da Avenida" ela explicou o motivo da saída.

"Vocês vão acompanhar hoje o meu último desfile. A Viradouro me pediu o cargo, o cargo não é meu, eu sou só um instrumento. Eu vou sentir muita saudade, e eu fui muito feliz aqui. Eu estou triste, mas é um ciclo que se encerra. Quero agradecer a Viradouro, a Furacão, ao Mestre Ciça, ao Marcelinho, Dudu, Alex. Queria conseguir falar o nome de todo mundo", disse, emocionada.