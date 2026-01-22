Participantes aprenderão como customizar fantasias usandio elementos impressos em 3D - Senac RJ/Divulgação

Participantes aprenderão como customizar fantasias usandio elementos impressos em 3DSenac RJ/Divulgação

Publicado 22/01/2026 14:10

O Laboratório da Cápsula – Centro de Inovação do Senac RJ abre suas portas para uma experiência que une Carnaval, tecnologia e criatividade. Profissionais da Economia Criativa poderão participar da Oficina de Carnaval: Adereços e Customização de Fantasias com Impressão 3D, um encontro prático para explorar novas possibilidades estéticas e funcionais. O evento é gratuito e será realizado das 13h às 17h, na Avenida Presidente Vargas, 62 — em frente à Pira Olímpica).

Os participantes deverão levar suas roupas e acessórios para personalizá-los com itens exclusivos produzidos através de impressoras 3D e de corte a laser. A mediação da oficina, que inclui emissão de certificação ao final, será conduzida por três especialistas: Camila Monteiro, pesquisadora criativa, empreendedora de moda e uma das pioneiras mundiais no segmento de vestuário em impressão 3D; Marcelo Massaharu, designer industrial e pesquisador na área de Inovação; e Tiago Lima, que atua no desenvolvimento de projetos e protótipos por meio de modelagem 3D, impressão 3D, prototipagem rápida e processos maker.



Serviço



Oficina de Carnaval: Adereços e Customização de Fantasias com Impressão 3D.

Laboratório Cápsula - Centro de Inovação do Senac RJ: Avenida Presidente Vargas, 62.

Data: 5 de fevereiro.

Horário: das 13h às 17h.