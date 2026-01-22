Participantes aprenderão como customizar fantasias usandio elementos impressos em 3DSenac RJ/Divulgação
Serviço
Oficina de Carnaval: Adereços e Customização de Fantasias com Impressão 3D.
Participantes aprenderão como customizar fantasias usandio elementos impressos em 3DSenac RJ/Divulgação
Senac RJ promove oficina para confecção de adereços de Carnaval
Evento gratuito será realizado no dia 5 de fevereiro
