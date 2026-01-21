Escolas da Série Ouro marcaram protesto em frente à sede da Riotur Liga RJ /S1 Comunicação
Escolas de samba da Liga RJ marcam protesto na sede da Riotur
Entidade criticou modelo de credenciamento e tratamento desigual entre as agremiações
Acadêmicos de Niterói escala Juliana Baroni para reviver ex-primeira-dama em enredo sobre Lula
Atriz, que interpretou Marisa Letícia nos cinemas em 2009, aceita convite da escola para reforçar enredo sobre a trajetória de Lula na Sapucaí
Erika Januza anuncia retorno à Viradouro para desfile de 2026
'Muito obrigada a todos que fizeram parte desse convite', declarou a atriz
Vídeos: abertura do Carnaval Fan Fest bate recorde de maior bateria do mundo
'Superbateria' formada pelas escolas de samba do Grupo Especial contou com mais de 1,2 mil integrantes
Ivete Sangalo vai comandar megabloco pela primeira vez no Rio
Cantora promete agitar foliões no Circuito Preta Gil
Série Ouro: Ingressos de arquibancadas especiais para o sábado de Carnaval estão esgotados
Restam apenas algumas entradas para o Setor 1
