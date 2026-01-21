Escolas da Série Ouro marcaram protesto em frente à sede da Riotur - Liga RJ /S1 Comunicação

Publicado 21/01/2026 23:05

Rio - As escolas de samba da Liga RJ, que integram a Série Ouro, farão um ato nesta quinta-feira (22), às 12h, em frente à sede da Riotur, na Cidade Nova. Os presidentes das agremiações protocolarão um documento oficial após decisão na plenária realizada nesta quarta-feira (21).

A entidade se manifestou sobre a preocupação com o modelo de organização e credenciamento adotado para o desfile de 2026 na Sapucaí. "As agremiações da Série Ouro não concordam com um sistema que, na prática, exclui sambistas, dirigentes, trabalhadores do Carnaval e veículos de imprensa especializados, enquanto libera centenas de credenciais para influenciadores digitais, convidados sem vínculo com o samba e amigos pessoais de pessoas influentes", disse em nota.

A 'elitização' da festa popular também foi criticada. "As escolas da Série Ouro lutam para manter o Carnaval como uma festa do povo, com valores justos de ingressos, porém o modelo atualmente adotado exclui o verdadeiro sambista e as comunidades, tornando o acesso cada vez mais restrito."

A Liga RJ demonstrou indignação após a solicitação da Unidos do Porto da Pedra para adquirir um camarote no Sambódromo ser negada. "Esse episódio escancara uma realidade de desigualdade e abuso, evidenciando tratamento discriminatório entre as agremiações, em flagrante violação ao princípio da isonomia e configurando restrição arbitrária de acesso a um bem público, incompatível com o espírito democrático do Carnaval", afirmou.

O documento também solicita a revisão nos contrato de concessão do Sambódromo devido ao tratamento desigual entre as escolas. "É fundamental lembrar que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, garantindo que todas as ligas sejam tratadas de forma isonômica, sem favorecimentos e sem qualquer tipo de subordinação entre entidades privadas que utilizam um bem público."

Por fim, o comunicado reforça o posicionamento coletivo das agremiações que integram a Série Ouro na intenção de proporcionar um Carnaval que "é do povo, para o povo, e deve permanecer fiel às suas raízes populares", concluiu.