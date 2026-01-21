A atriz Juliana Baroni representará a ex-primeira-dama Marisa Letícia na Marquês de Sapucaí na Acadêmicos de Niterói - Arquivo Pessoal / Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 21/01/2026 12:07

Rio - A Acadêmicos de Niterói prepara uma estreia marcante no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Entre as apostas da escola para o desfile na Marquês de Sapucaí, está a participação da atriz Juliana Baroni, que voltará a interpretar a ex-primeira-dama Marisa Letícia. A escolha é uma referência direta ao filme "Lula, o Filho do Brasil", de 2009, onde a atriz deu vida à mesma personagem nas telas do cinema.

O convite partiu da diretoria da agremiação e Juliana ocupará um lugar de destaque no dia 15 de fevereiro. A atriz comentou que se sente lisonjeada com a oportunidade de reviver uma biografia que a emocionou desde os primeiros estudos para o longa-metragem. Segundo ela, o público pode esperar uma apresentação carregada de emoção e simbolismo durante a passagem da escola.



O desfile, assinado pelo carnavalesco Tiago Martins, traz o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o filho do Brasil". A homenagem resgata a trajetória do presidente e, consequentemente, a importância de Marisa Letícia em sua jornada.



Dona Marisa faleceu em fevereiro de 2017, aos 66 anos. Sua morte aconteceu em decorrência de complicações causadas por um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, sofrido dias antes. Na época, o falecimento gerou grande comoção nacional, e sua presença agora será celebrada através da arte na avenida.



Como é a primeira escola a cruzar o Sambódromo na elite do Carnaval carioca, a Acadêmicos de Niterói promete um espetáculo de grande impacto visual para consolidar sua permanência entre as grandes agremiações do Rio.