Sambódromo é o palco dos ensaios técnicos do Grupo Especial e da Série OuroReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 21/01/2026 14:57

Rio - Os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí e os megablocos, que acontecem a partir deste final de semana no Rio, terão um esquema especial do transporte público. O serviço de metrôs, trens e barcas funcionará com extensões de horários e viagens extras.

O anúncio do esquema foi feito nesta quarta-feira (21) durante reunião envolvendo a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e as concessionárias.

"O esquema especial de transporte, anunciado hoje, para os dias que antecedem a folia é parte de um planejamento mais amplo que desenvolvemos para o Carnaval. Constatamos o aumento do interesse do público pelos ensaios técnicos já no ano passado. Para 2026, aprimoramos o serviço com as concessionárias, ampliando a oferta de viagens para dar tranquilidade a quem vai curtir os blocos e os ensaios", afirmou o governador Cláudio Castro.

A principal novidade é a extensão do horário de embarque do metrô, nas estações Praça Onze e Central do Brasil, depois dos ensaios técnicos na Sapucaí. Nas sextas-feiras (23 e 30/1 e 6/2), os embarques serão até às 4h. Nos sábados (24 e 31/1 e 7/2) e nos domingos (25/1 e 1 e 8/2), a extensão de horário de embarque será realizada até as 2h30.

"A prioridade absoluta deste planejamento é o conforto no deslocamento dos passageiros, aliado à confiabilidade do serviço e à fluidez das viagens. Este é um período que exige uma operação diferenciada, e trabalhamos de forma integrada para garantir ampliação da oferta de transporte, por meio da extensão de horários de funcionamento e da programação de viagens extras, assegurando maior capacidade e melhor atendimento à população", destacou a secretária de Estado de Transporte, Priscila Sakalem.

Os ensaios da Série Ouro começam nesta sexta-feira (23), a partir das 21h, com as escolas Unidos do Jacarezinho, Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Vigário Geral e Unidos de Padre Miguel. Confira o calendário de ensaios no final da matéria.

Já o primeiro megabloco do Carnaval de Rua do Rio é o Chá da Alice, no sábado (24), com concentração na Rua Primeiro de Março, no Centro, às 7h. A Prefeitura do Rio estima 50 mil pessoas no evento. Saiba os dias dos megablocos no fim da reportagem.

Serviço de transporte

- Metrô

Nas sextas-feiras (23 e 30/01 e 6/02), as estações Praça Onze e Central do Brasil/Centro funcionarão para embarque até as 4h. Nos sábados (24 e 31/01 e 7/02) e nos domingos (25/01 e 1 e 8/02), a extensão de horário de embarque será realizada até as 2h30.

A concessionária afirmou que haverá reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao Sambódromo. As demais funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, às sextas e sábados, e das 7h às 23h, aos domingos, ficando abertas depois do horário apenas para desembarque.

Às sextas-feiras (23 e 30/01 e 6/02), a Linha 2 vai operar de Pavuna até Botafogo. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Já aos sábados (24 e 31/01 e 7/02) e domingos (25/01 e 1 e 8/02), a circulação da Linha 2 acontecerá no trecho entre Pavuna e General Osório/Ipanema. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Quem for para os setores do lado ímpar da Sapucaí ou for ensaiar nas escolas que se concentram perto do edifício "Balança Mas Não Cai" deve desembarcar na estação Central do Brasil/Centro.

Já a estação Praça Onze é a mais próxima para os clientes que vão aos setores pares ou que irão desfilar nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios.



A concessionária orienta ainda que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas. Outra dica é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário.

Trens

Os trens também terão reforço na operação. Durante os ensaios técnicos, serão realizadas 77 viagens extras, com grade ampliada. Os ramais de Santa Cruz, Japeri e Saracuruna contarão com 25 viagens adicionais cada, enquanto o ramal Belford Roxo terá duas.

A estação Central do Brasil permanecerá aberta para atender os foliões ao fim dos ensaios no Sambódromo.



Para os megablocos, serão feitas 128 viagens extras nos trens. Neste sábado (24), durante o bloco Chá da Alice, serão oito. No domingo (25), estão previstas 18 viagens extras para o Bloco da Lexa. No dia 31, no Bloco da Gold, serão oito viagens adicionais. Durante o bloco Será Que Abre? (1º), haverá 18 viagens extras. No dia 7, no Bloco da Favorita, estão previstas oito viagens adicionais, e no dia 8, durante o Cordão do Boitatá, mais 18 viagens extras. Nos ramais Santa Cruz e Japeri, haverá ainda redução dos intervalos entre os trens.

Barcas

As barcas vão operar com horários especiais na linha Arariboia–Praça XV. Neste sábado (24), durante o Chá da Alice, a grade será regular, com intervalos de 30 minutos. No entanto, os intervalos serão reduzidos para 20 minutos das 7h às 10h e das 12h às 15h, em ambos os sentidos.

No domingo (25), a operação será especial: intervalos de 30 minutos (e não de 60, como ocorre no dia) e reduzidos para 20 minutos, das 7h às 10h e das 12h às 15h, em ambos os sentidos.

No dia 31, para o Bloco da Gold, haverá regular (30 minutos), com intervalos reduzidos para 15 minutos, das 7h às 10h e das 12h às 15h nos dois sentidos.



No dia 1º, durante o bloco Será Que Abre?, a linha Arariboia–Praça XV terá grade especial com intervalos de 30 minutos, que serão reduzidos para 15 minutos, das 7h às 10h e das 12h às 15h.

Já nos dias 7 (Bloco da Favorita) e 8 (Fogo e Paixão e Cordão do Boitatá), a operação terá intervalos de 30 minutos, com redução para 20 minutos nesses mesmos horários de pico.



A linha Paquetá também contará com esquema especial para o Bloco Pérola da Guanabara, no dia 7. No período da tarde, entre 13h e 17h, haverá quatro viagens extras, sendo duas na ida e duas na volta. Para o transporte de cargas, poderão ser realizadas até quatro viagens adicionais, sendo duas no sentido Praça XV e duas no sentido Paquetá, incluindo uma viagem no dia anterior ao evento.

Calendário de ensaios técnicos

- Série Ouro

23 de janeiro (sexta-feira): a partir das 21h



Unidos do Jacarezinho

Em Cima da Hora

Unidos da Ponte

Vigário Geral

Unidos de Padre Miguel

24 de janeiro (sábado): a partir das 18h



Botafogo Samba Clube

União do Parque Acari

Unidos de Bangu

União de Maricá

União da Ilha



25 de janeiro (domingo): a partir das 18h



Inocentes de Belford Roxo

Arranco do Engenho de Dentro

Império Serrano

Unidos do Porto da Pedra

Estácio de Sá

- Grupo Especial

30 de Janeiro (sexta-feira): a partir das 21h

Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

31 de janeiro (sábado): a partir das 20h

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



1º de fevereiro (domingo): a partir das 19h



Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis



6 de fevereiro (sexta-feira): a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca



7 de fevereiro (sábado): a partir das 18h, com a lavagem da Sapucaí



Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela



8 de fevereiro (domingo): a partir das 19h



Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Calendário Megablocos

Todos com concentração na Rua Primeiro de Março, às 7h

- 24/01 – Chá da Alice. Público estimado: 50 mil



- 25/01 – Bloco da Lexa. Público estimado: 50 mil



- 31/01 – Bloco da Gold (Léo Santana). Público estimado: 150 mil

- 01/02 – SeráQAbre?. Público estimado: 150 mil



- 07/02 – Bloco da Favorita. Público estimado: 50 mil



- 08/02 – Cordão do Boitatá. Público estimado: 50 mil

- 14/02 – Cordão da Bola Preta. Público estimado: 700 mil

- 17/02 – Fervo da Lud (Ludmilla). Público estimado: 600 mil



- 21/02 – Bloco da Anitta. Público estimado: 100 mil



- 22/02 – Monobloco. Público estimado: 80 mil