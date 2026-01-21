O ex-prefeito Marcelo Crivella - Reprodução / redes sociais

Publicado 21/01/2026 22:25

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), e outras dez pessoas, acusando-os de participação em um esquema de corrupção que teria movimentado cerca de R$ 32 milhões em propinas no município. A denúncia integra os desdobramentos do caso conhecido como 'QG da Propina', e foi protocolada em dezembro de 2025, mas ainda aguarda análise da Justiça fluminense.

Segundo o MP-RJ, as investigações identificaram um esquema estruturado de fraude em licitações durante a gestão de Crivella, com uso de empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias e contratos simulados para desviar recursos públicos. O órgão afirma que a organização agia de forma “planejada, consciente e coordenada” para favorecer interesses privados em detrimento do interesse público.

Contrato milionário e suposto direcionamento de licitação

No ponto principal da denúncia está um contrato de R$ 789 milhões firmado entre o Previ-Rio — instituto de previdência dos servidores municipais, que era presidido à época dos fatos por Bruno de Oliveira Louro — e o grupo Assim Saúde. De acordo com os promotores, a licitação teria sido direcionada ilegalmente, com o edital elaborado sob medida para favorecer a empresa que venceu o certame.

O MP sustenta ainda que foi ajustado um pagamento de propina correspondente a aproximadamente 3% do valor global dos contratos, o que resultaria em pagamentos mensais que chegavam a cerca de R$ 2 milhões e totalizariam os R$ 32 milhões em vantagens indevidas que o órgão quer ver devolvidos aos cofres públicos.

Uso de empresas de fachada e contratos inexistentes

Segundo a denúncia, após vencer a licitação, o grupo vencedor teria firmado contratos com companhias de fachada indicadas pelos integrantes do esquema para justificar repasses por serviços que, segundo o MP, não foram efetivamente prestados. As notas fiscais frias eram usadas para mascarar os pagamentos ilícitos, acrescenta a acusação.

O MP também aponta que Crivella tinha pleno conhecimento das irregularidades, exercendo controle sobre os atos investigados em conjunto com o empresário Rafael Alves, apontado como influente na gestão, embora sem cargo oficial na Prefeitura do Rio.

Pedidos do Ministério Público e defesa

Na ação, o MP-RJ pede a devolução integral dos R$ 32 milhões aos cofres públicos, além da aplicação de multas e da suspensão dos direitos políticos dos acusados por até 14 anos.

Por meio de nota, Crivella nega as acusações, afirmando que a contratação investigada foi feita de forma legal e teve aval de órgãos de controle. A Justiça ainda não analisou o mérito da ação.