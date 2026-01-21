A Prefeitura de Maricá fechou parcerias estratégicas, nesta quarta-feira (21), na Fitur , a maior feira internacional de turismo do mundo, em Madri, na Espanha - Divulgação

A Prefeitura de Maricá fechou parcerias estratégicas, nesta quarta-feira (21), durante o primeiro dia de participação do município na Fitur - a maior feira internacional de turismo do mundo, em Madri, na Espanha. Entre as iniciativas firmadas está a assinatura de uma carta de intenções para investimento inicial de R$ 1,5 bilhão no projeto Maraey. A expectativa é de que o complexo turístico - que contará com três hotéis cinco estrelas - gere cerca de 18 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção, além de aproximadamente 9 mil postos de trabalho permanentes após a conclusão. A arrecadação anual em impostos é estimada em R$ 485 milhões.

“Maricá está apostando em um novo padrão de desenvolvimento urbano: planejado, sustentável e integrado, com responsabilidade pela formação profissional e a criação de emprego, caminhando junto à preservação ambiental. Acreditamos na economia das pessoas e o Maraey está alinhado a essa visão ao criar emprego, renda e novas oportunidades para a nossa gente através do turismo, do desenvolvimento econômico de qualidade e de renda permanente, protegendo e regenerando o riquíssimo patrimônio natural da APA de Maricá”, disse o prefeito Washington Quaquá.

O anúncio ocorre em um momento em que o setor turístico no Brasil registra aumento de 37%, indicando que Maricá está alinhado às políticas públicas do governo federal de retomada e fortalecimento da atividade.

"O turismo hoje é a nova economia do século XXI: já representa 8% do PIB brasileiro, enquanto o petróleo corresponde a 12%. Temos a certeza absoluta de que será um dos principais geradores de emprego e renda neste século. Por isso, é muito importante trazer a cultura e a natureza para o centro do desenvolvimento do Brasil. Estamos vivendo um grande momento que as cidades precisam aproveitar. E é exatamente isso que Maricá está fazendo’, afirmou o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

O projeto prevê, em sua primeira fase, investimento privado total estimado em R$ 4,5 bilhões, além de ações de capacitação profissional e priorização da contratação de mão de obra local.

Ao longo de 2026, serão oferecidas 2.300 vagas gratuitas em cursos de qualificação nas áreas de construção civil e hotelaria, destinadas a moradores de Maricá e municípios vizinhos. As formações serão feitas por meio de parcerias entre a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), a Firjan SENAI e o Grupo EHL.

Impacto econômico do turismo

Além dos três hotéis cinco estrelas operados pela rede Marriott International, Maricá contará, por meio do MARAEY, com uma formação voltada em gestão hoteleira, com apoio do Grupo EHL (École Hôtelière de Lausanne). “O objetivo é desenvolver a educação profissional dos moradores do município e prepará-los para atuar na gestão de hotel e hospedagem. Isso vai qualificar a força de trabalho local, permitindo que principalmente os jovens estejam preparados para atuar nessa no setor”, Benjamin Roberts, reitor da École Hôtelière de Lausanne.

O projeto também inclui estruturas voltadas para esporte, eventos corporativos, pesquisas ambientais e atividades educacionais. A expectativa é de que o complexo atraia para Maricá cerca de 500 mil visitantes por ano.

“É por isso que estar na FITUR é estratégico para posicionar Maricá no cenário internacional do turismo. A presença do município reforça nossos projetos e amplia a visibilidade dos atrativos da cidade”, destacou Antônio Grassi, diretor-presidente da Maré (Maricá, Arte, Roteiro e Experiências).

“E o turismo é uma alternativa estratégica para ampliar a captação de recursos. O Complexo Maraey e outras parcerias que estamos buscando reforçam esse caminho, envolvendo empresários, empreendedores e a população nesse novo ciclo de crescimento”, completou o secretário de Turismo de Maricá, José Alexandre.

O Maraey também inclui intervenções de mobilidade urbana, como a ligação viária entre os distritos de Itaipuaçu e Barra de Maricá, além da integração da comunidade de Zacarias ao centro da cidade. Está prevista ainda a implantação de uma ciclovia de 20 quilômetros, aberta ao público e integrada à malha cicloviária do município.

"Maraey é um modelo de planejamento urbano que une preservação ambiental rigorosa, infraestrutura de ponta e responsabilidade social, sendo hoje um dos investimentos mais estratégicos do país para o desenvolvimento turístico e imobiliário sustentável", concluiu Emilio Izquierdo, CEO de Maraey.

Outras parcerias

Também durante o primeiro dia da FITUR, o prefeito Washington Quaquá se reuniu com o ministro do Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda. Durante o encontro, foram discutidas diversas possibilidades de parcerias entre Maricá e Cuba, com foco no fortalecimento do turismo e da cultura.

Entre os temas abordados, a proposta de permitir que a Companhia Alimentos Maricá (Amar), comercialize seus produtos nos hotéis cubanos, promovendo a gastronomia do município em âmbito internacional. Além disso, Quaquá e Granda exploraram a viabilidade de uma ampla cooperação entre Maricá e Cuba, abrangendo diferentes setores do turismo e atividades culturais.