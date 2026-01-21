Movimentação na praia da reserva, posto 9 Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (21). - Érica Martin/Agência O Dia

Movimentação na praia da reserva, posto 9 Barra da Tijuca, nesta quarta-feira (21).Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 21/01/2026 19:15 | Atualizado 21/01/2026 19:46

Rio — O tempo instável deve persistir na cidade do Rio de Janeiro nos próximos dias, com céu nublado e possibilidade de chuva fraca a moderada em vários períodos, segundo informações do Alerta Rio.

fotogaleria

Nesta quinta-feira (22), previsão é de chuva fraca de manhã, ganhando intensidade moderada a partir da tarde. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 26°C.



Já na sexta-feira (23), o cenário se mantém, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. A diferença de quinta é que terá maior regularidade da chuva, que pode ocorrer de forma moderada ao longo de todo o dia.



O sábado (24) também será marcado por muitas nuvens. A previsão aponta para chuva fraca e isolada, principalmente durante a tarde, acompanhada de ventos fracos a moderados. Os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C.



O tempo segue instável no domingo (25), com possibilidade de temporal à tarde, além de chuva moderada durante a noite. As temperaturas têm mínima de 21°C e máxima de 28°C.