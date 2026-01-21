Agostina Páez é filha do empresário Mariano Páez - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2026 17:58

Rio - A advogada argentina Agostina Páez, de 29 anos, investigada por racismo contra o funcionário de uma bar em Ipanema, na Zona Sul, foi à Central de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para receber a tornozeleira eletrônica na tarde desta quarta-feira (21). Por determinação judicial, a turista está impedida de deixar o Brasil.

Na quarta-feira passada (14), um funcionário de um bar em Ipanema, na Zona Sul, relatou que Agostina apontou o dedo em sua direção e o chamou de negro, de forma discriminatória, por causa de uma confusão envolvendo o valor da conta. Imagens mostram que, ao deixar o bar, a argentina imitou gestos de macaco e reproduziu sons do animal.

Em depoimento, a argentina disse que reagiu daquela maneira depois de supostos gestos obscenos feitos por algumas pessoas que trabalham no bar, mas que se arrependeu posteriormente de seu comportamento.