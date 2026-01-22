Publicado 22/01/2026 00:00

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, Donald Trump afirmou que Vladimir Putin quer negociar a Ucrânia. A declaração reforça a tentativa de Trump de controlar narrativas globais, usando o principal palco do debate econômico para pautar o discurso geopolítico.

Ao encaminhar o acordo UE–Mercosul à Justiça, o Parlamento Europeu transforma um tratado comercial em disputa jurídica. O gesto revela que, além da economia, o acordo esbarra em pressões políticas, ambientais e internas que seguem travando sua ratificação.