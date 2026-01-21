Armas apreendidas durante a operação na comunidade do César Maia - Divulgação

21/01/2026

Rio - Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar deixou quatro suspeitos mortos na comunidade do César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (21). Ainda foram apreendidos um fuzil, duas pistolas e drogas que ainda serão contabilizadas.

De acordo com as corporações, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram atacados por criminosos fortemente armados. Após o confronto, policiais encontraram quatro baleados mortos que teriam envolvimento no ataque.

Em protesto, moradores da comunidade tentaram interditar a Estrada dos Bandeirantes, mas foram impedidos pelos militares. O policiamento foi reforçado na região e nas principais vias das proximidades.

Informações dos setores de inteligência da PM apontaram que criminosos tentaram realizar uma série de assaltos na região de Curicica, na noite desta terça-feira (20) . Os bandidos, que foram interceptados por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) e 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), teriam saído da comunidade do César Maia.

Durante um dos crimes, um policial civil reagiu e matou um dos suspeitos, mas acabou ferido, assim como a companheira. Em outro, uma mulher também foi baleada. O carro usado pelos assaltantes na tentativa de fuga havia sido roubado horas antes, na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano. Na perseguição, o motorista perdeu o controle do carro e colidiu em um restaurante. Três suspeitos foram presos em flagrante.

"Esta ação foi resultado de mais um dos pilares de nossa atual gestão: a precisão das estratégias de Inteligência. Nós monitoramos o bando que tentou tirar a paz das ruas de Jacarepaguá na última segunda e chegamos até o seu refúgio. Não podemos e não vamos admitir que esses criminosos atentem contra a sociedade do Rio de Janeiro e permaneçam impunes", disse o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes.