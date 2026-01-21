Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Divulgação

Publicado 21/01/2026 20:59 | Atualizado 21/01/2026 20:59

Rio - Um homem apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos foi preso nesta quarta-feira (21), em Cabo Frio. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era considerado foragido da Justiça desde 2021. O homem, que não teve o nome divulgado, já comandava o tráfico de drogas em Cabo Frio em 2019, quando foi preso em flagrante com grande quantidade de entorpecentes. Após deixar a prisão, o homem deixou o estado do Rio de Janeiro e se mudou para o Nordeste.

Ainda segundo as investigações, na Paraíba, ele passou a integrar a cúpula do tráfico de drogas local, mantendo atuação direta no comércio ilegal de entorpecentes. Recentemente, o suspeito retornou ao Rio e teria reassumido o comando do tráfico em áreas de Cabo Frio.

Após trabalho de inteligência, os agentes localizaram o homem em sua residência e efetuaram a prisão. Contra ele havia um mandado de prisão condenatória em aberto. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.