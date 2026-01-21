Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI)Divulgação
Polícia prende líder do Comando Vermelho em Cabo Frio
Criminoso voltou ao controle do tráfico na Região dos Lagos após passagem pelo Nordeste
Polícia prende líder do Comando Vermelho em Cabo Frio
Criminoso voltou ao controle do tráfico na Região dos Lagos após passagem pelo Nordeste
Justiça torna ré administradora de igrejas católicas acusada de desviar R$ 12 milhões
Brígida Rachid José Pedro responderá pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro
Operação policial em comunidade de Vargem Pequena termina com quatro mortos
Polícias Civil e Militar informaram que entraram em confronto com bandidos na comunidade do César Maia
Rio segue com tempo instável até o fim de semana
Cidade terá céu nublado, pancadas de chuvas frequentes e temperaturas amenas nos próximos dias
Acusado de tentar matar amante da mulher é preso em São João de Meriti
Homem encontrou a vítima e a companheira nus na cama
Justiça condena companhia aérea que impediu embarque de cão de serviço para menina autista
Separação forçada entre a adolescente e o cão de assistência causou sofrimento emocional significativo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.