Prisão foi realizada por agentes da 19ª DP (Tijuca) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 21/01/2026 19:11 | Atualizado 21/01/2026 19:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem acusado de tentar matar o amante de sua mulher a facadas. Ele foi encontrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com o depoimento da companheira, ela pediu ao marido para que fosse passar a noite na casa do pai e levasse os filhos, além da enteada. A mulher alegou que precisava descansar para trabalhar no dia seguinte.

A Polícia Civil informou que o homem atendeu ao pedido, mas, desconfiado, voltou sozinho para casa de madrugada. Ao chegar, ele percebeu que a luz estava acesa e havia som ligado no interior da residência.



No local, o acusado encontrou a companheira e um homem nus, juntos na cama. Ainda segundo a Civil, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e deu um golpe na região abdominal do amante, que ficou gravemente ferido e teve de ser levado ao hospital.



Após monitoramento, agentes do 19º DP (Tijuca) encontraram o acusado em São João de Meriti. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio. O homem ficou foragido por aproximadamente dois anos.