Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Publicado 21/01/2026 17:11

Rio - Um policial militar foi morto a tiros ao sofrer um assalto, na manhã desta quarta-feira (21), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Marcelo Sansão do Couto, de 44 anos, estava de folga.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram na Rua Narcisa Amália, no bairro Imbariê, e localizaram o policial ferido por disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas não resistiu.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que Marcelo deu entrada às 11h13 com diversas marcas de tiros, já em parada cardiorrespiratória. Médicos da unidade realizaram manobras de reanimação, sem sucesso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que homens armados se aproximam de Marcelo em um carro. O PM, que estava parado em uma moto, é abordado pelos criminosos, que retiram ele do veículo. O agente saca a arma, mas um dos assaltantes percebe e atira. O grupo levou a arma do policial e deixou a moto para trás durante a fuga.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A principal linha indica que o PM foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Morte em Japeri

Charles estava indo para o 24º BPM (Queimados) quando morreu. A vítima estava ao lado da própria moto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou uma perícia no local e realiza outras diligências para apurar autoria e circunstâncias do crime.

Os investigadores receberam uma informação de que a arma do agente teria disparo acidentalmente quando ele sofreu uma queda de moto. Essa hipótese é apurada. A causa será esclarecida com o laudo da perícia.