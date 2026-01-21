Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura autoria e circustâncias do caso - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura autoria e circustâncias do casoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 21/01/2026 11:55

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um policial militar, na madrugada desta quarta-feira (21), em Japeri, na Baixada Fluminense. O agente Charles Alves de Maria, de 41 anos, foi encontrado baleado e já sem vida, na Estrada Miguel Pereira, no bairro Nova Belém.

De acordo com a Polícia Militar, Charles se deslocava de motocicleta a caminho do 24º BPM (Queimados), quando foi atingido por tiros. A vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Ainda não há informações de onde partiram os disparos que balearam o PM.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou uma perícia no local e investiga a morte de Charles. As outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e circunstâncias do crime. Os investigadores receberam uma informação de que a arma do agente teria disparo acidentalmente quando sofreu uma queda de moto. Essa hipótese é apurada.

"Foi feita a perícia, mas o laudo somente em dez dias. Se foi acidental ou não, é uma conclusão da investigação, com base nos laudos periciais e demais elementos de prova", explicou o delegado André Cavalcante, titular da especializada.

Até o momento, não há informações sobre horário e local do sepultamento do policial militar.