Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, é considerado foragidoDivulgação
Polícia identifica quinto suspeito de participação na série de roubos em Curicica
Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, já tem passagem na Polícia Civil pelo mesmo crime
Polícia identifica quinto suspeito de participação na série de roubos em Curicica
Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, já tem passagem na Polícia Civil pelo mesmo crime
Policial militar de folga é morto a tiros em Duque de Caxias
Agente foi encontrado ferido na Rua Narcisa Amália, no bairro Imbariê
Operação no Parque União apreende drogas, lança-perfume e recupera motos roubadas
A operação teve como objetivo garantir a segurança para a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) no entorno da comunidade.
Turista argentina investigada por racismo registra ocorrência por ameaças
Advogada Agostina Páez, de 29 anos, relatou que pessoas estranhas estiveram na sua portaria e tentaram contato com ela
Moradores de Santa Teresa organizam protesto contra blocos ilegais
O ato, contra a falta de ordem e acúmulo de lixo, está marcado para a próxima sexta-feira (23), às 7h, no Largo dos Guimarães
Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha na Baixada Fluminense
Operação conjunta no Rio intercepta três veículos, prende quatro suspeitos. Carga está avaliada em R$ 8 milhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.