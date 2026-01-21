Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, é considerado foragido - Divulgação

Rio - A Polícia Civil identificou o quinto suspeito de envolvimento na série de assaltos praticados na noite de terça-feira (20), na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, Zona Sudoeste. Trata-se de Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, que é considerado foragido e vai responder por tentativa de latrocínio e tentativa de homicídio. Ele seria integrante de um grupo criminoso que atua em Jacarepaguá.

De acordo com as investigações, Miguel já tem passagem pela polícia por roubo em abril do ano passado. Nesta quarta-feira (21), a vereadora Talita Galhardo publicou uma foto do suspeito e pediu informações sobre o paradeiro dele, a fim de repassar para as autoridades. Ainda segundo ela, Miguel é morador do bairro Camorim.

Na terça, ele e outros quatro criminosos fugiam após cometerem uma sequência de assaltos na região. Durante um dos crimes, um policial civil reagiu e matou um dos suspeitos, mas acabou ferido, assim como a companheira.

O carro usado na tentativa de fuga havia sido roubado horas antes na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica. Na perseguição, o suspeito atingido perdeu o controle do veículo e colidiu em um restaurante , sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, onde permanece internado sob custódia. Durante a série de roubo, uma outra mulher também acabou baleada.

A investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara). Ao todo, três bandidos foram presos em flagrante por PMs, sendo um deles baleado. O outro morreu ao ser atingido pelo policial civil. Além disso, as equipes recuperaram os três veículos utilizados na ação.