Rio - Uma operação da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (21) na comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, terminou com a apreensão de drogas, uma grande quantidade de lança-perfume e a recuperação de motocicletas roubadas.

De acordo com a PM, agentes do 22º BPM (Maré) receberam informações sobre a existência de um ponto usado para guardar as drogas. Os policiais encontraram um espaço que funcionava como depósito do tráfico. No imóvel, foram apreendidos 11 pinos de cocaína, seis sacos com maconha e cerca de mil frascos de lança-perfume, além de um rádio transmissor, utilizado para a comunicação entre criminosos.
Ainda na ação, duas motocicletas roubadas, uma Honda CBX e uma BMW, foram recuperadas. Segundo a polícia, os veículos eram usados em atividades criminosas na região.

A operação teve como objetivo garantir a segurança para a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) no entorno da comunidade.