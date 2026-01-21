Foram apreendidos pinos de cocaína, sacos com maconha, aproximadamente mil frascos de lança-perfume e um rádio transmissor - Divulgação

Foram apreendidos pinos de cocaína, sacos com maconha, aproximadamente mil frascos de lança-perfume e um rádio transmissorDivulgação

Publicado 21/01/2026 16:35 | Atualizado 21/01/2026 17:25

Rio - Uma operação da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (21) na comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, terminou com a apreensão de drogas, uma grande quantidade de lança-perfume e a recuperação de motocicletas roubadas.



De acordo com a PM, agentes do 22º BPM (Maré) receberam informações sobre a existência de um ponto usado para guardar as drogas. Os policiais encontraram um espaço que funcionava como depósito do tráfico. No imóvel, foram apreendidos 11 pinos de cocaína, seis sacos com maconha e cerca de mil frascos de lança-perfume, além de um rádio transmissor, utilizado para a comunicação entre criminosos.