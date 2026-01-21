Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em bar de Ipanema, Zona Sul do Rio - Divulgação / PCERJ

Publicado 21/01/2026 16:28 | Atualizado 21/01/2026 17:21

Rio - A argentina Agostina Páez, investigada por racismo contra funcionários de um bar em Ipanema, na Zona Sul, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) por ameaças. Em depoimento na noite desta terça-feira (20), a advogada de 29 anos relatou que pessoas estranhas estiveram na portaria do prédio onde está hospedada e tentaram contato com ela.

Agostina ainda revelou que tem sofrido diversas ameaças por meio de redes sociais. Ela está impedida de deixar o Brasil desde o sábado (17), quando o Tribunal de Justiça determinou a apreensão do passaporte e uso de tornozeleira eletrônica.

Na quarta-feira passada (14), um funcionário de um bar relatou que a turista apontou o dedo em sua direção e o chamou de negro, de forma discriminatória, por causa de uma confusão envolvendo o valor da conta. Imagens mostram que, ao deixar o bar, Agostina imitou gestos de macaco e reproduziu sons do animal.

Em depoimento, a argentina disse que reagiu daquela maneira depois de supostos gestos obscenos feitos por algumas pessoas que trabalham no bar, mas que se arrependeu posteriormente de seu comportamento.