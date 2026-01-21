Material apreendido durante a operação da Polícia Federal em Búzios - PF/Divulgação

Material apreendido durante a operação da Polícia Federal em BúziosPF/Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:16

Uma operação realizada nesta quarta-feira (21) pela Polícia Federal (PF) combate organização criminosa que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a quadrilha teria movimentado mais de R$ 39 milhões.

Chamada de Narco Azimut, a operação cumpriu mandados de busca e de prisões temporárias em Búzios, na Região dos Lagos, e nas cidades paulistas de Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, além de Goiânia.

De acordo com a PF, as investigações mostraram que a associação criminosa era bem estruturada e movimentava grandes quantias de dinheiro, tanto em espécie quanto por meio de transferências bancárias e de criptoativos no Brasil e no exterior. O grande objetivo dessa organização era a lavagem de capitais.

Além dos mandados de prisão e de apreensão, a Justiça determinou o bloqueio e a apreensão de bens dos suspeitos. Também foram impostas diversas restrições como a proibição de movimentação empresarial e a proibição de transferência de bens móveis e imóveis que foram adquiridos por meio dos crimes cometidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.