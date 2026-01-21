Bloco clandestino em Santa Teresa - Divulgação / AMAST

Publicado 21/01/2026 16:02

Rio - Preocupados com a preservação do bairro durante o Carnaval, moradores de Santa Teresa, na Zona Sul, organizam para esta sexta-feira (23), às 7h, no Largo dos Guimarães, um protesto com cartazes e faixas contra a circulação de blocos não oficiais na região.

As principais queixas, segundo a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast), organização que ajudou a montar o evento, são falta de planejamento, o acúmulo de lixo, danos ao patrimônio histórico, e o bloqueio irregular das ruas.

Durante o ato, batizado de 'Amanhecer em Santa Tereza' os moradores vão afixar faixas nas fachadas e janelas de suas residências, localizadas em pontos estratégicos do bairro — especialmente nos trajetos por onde passam os blocos improvisados.

Ao DIA, o presidente da Amast, Orlando Lemos, falou sobre as reivindicações da manifestação e afirmou que elas já são de outros carnavais.

"São clandestinos, não têm roteiro pré-definido. É uma luta de longa data. Há muito, o bairro é invadido por blocos que não seguem nenhum tipo de regras, não respeitam a arquitetura, nem quem mora ali. Urinam nas paredes das casas, quebram as praças, até sexo fazem nas ruas", afirmou Orlando.

O diretor afirmou ainda que a associação faz reuniões anuais com os órgãos municipais antes do Carnaval para que a festa ocorra com ordem. "Falamos com Seop, CET-Rio, Comlurb. Tudo isso também é discutido com os blocos formais, é preciso de organização com o horário e dia de desfile, distribuição de banheiros químicos, ordenamento no trânsito", concluiu.

Para Nilce Azevedo, integrante da Amast e uma das organizadoras do ato, os grupos de foliões ilegais ignoram a tradição histórica do bairro e também desrespeitam os pontos turísticos da região.

"Nós adoramos Carnaval, mas tudo é atrapalhado com os blocos ilegais, que se organizam através de plataformas na internet e avisam tudo na noite anterior. Temos 9 blocos oficiais, já é mais do que suficiente", comentou.

"Santa Teresa é histórica, tem ruas estreitas, e nossa paisagem está sendo destruída. O Largo dos Guimarães, o Castelo Valetim, o Beco do Rato Molhado, eles ignoram tudo isso, nem conhecem", concluiu Nilce.

Alguns moradores comentaram sobre a manifestação com o DIA e reforçaram que ela não é contra o Carnaval em si.

"Moro no pé de Santa e amo bloquinhos, mas seria muito incômodo para o pessoal que mora lá em cima ter um excesso de blocos sem organização. E seria interessante também ter campanhas de conscientização no bairro, um jeito de unir a população e ao mesmo tempo, curtir com os foliões", afirmou o ator Jack Santoro.

Já a diretora e atriz Renata Leite, relatou que prefere não comparecer nos blocos clandestinos, para não colaborar com a situação relatada pelos outros moradores. "Eu amo os blocos, mas acho terrível o lixo. Confesso que é um sentimento de ambivalência. Se existir uma lista sobre os ilegais, eu sou a favor de não ir nesses".

O Largo dos Guimarães, onde foi marcada a concentração, fica na Rua Almirante Alexandrino, 89, Santa Teresa.

Com o Carnaval se aproximando, confira quais são e quando sairão os blocos autorizados pela Riotur:

31 de Janeiro – Sábado

Bloco: Mistura de Santa

Onde: Rua Aprazível, 85

Concentração: 17h



6 de Fevereiro – Sexta-Feira

Bloco: Badalo de Santa Teresa

Onde: Largo dos Neves, 412

Concentração: 18h



7 de Fevereiro – Sábado

Bloco: Céu na Terra

Onde: Rua Almirante Alexandrino

Horas: 7h



13 de Fevereiro – Sexta de Carnaval

Bloco: Carmelitas

Onde: Esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros

Concentração: 13h

Estilo: Bloco das Antigas



14 de Fevereiro de 2026 – Sábado de Carnaval

Bloco: Céu na Terra

Onde: Rua Alm. Alexandrino

Concentração: 7h



Aconteceu

Onde: Largo dos Neves, 412

Concentração: 16h



15 de Fevereiro – Domingo de Carnaval

Bloco: Badalo de Santa Teresa

Onde: Rua Monte Alegre, 306

Concentração: 15h



16 de Fevereiro – Segunda de Carnaval

Bloco: Aconteceu

Onde: Rua Almirante Alexandrino, 89

Concentração: 16h



17 de Fevereiro – Terça de Carnaval

Bloco: Carmelitas

Onde: Largo do Curvelo

Concentração: 8h

Estilo: Bloco das Antigas



Cheiro na Testa

Onde: Rua Paschoal Carlos Magno, 141

Concentração: 11h



Embalo de Santa Teresa

Onde: Rua Almirante Alexandrino, 1638



21 de Fevereiro – Sábado das Campeãs

Bloco: Chulé de Santa

Onde: Rua Joaquim Murtinho, 2012

Concentração: 12h



22 de Fevereiro – Domingo

Bloco: Bonde da Folia

Onde: Rua Fonseca Guimarães, 8

Horas: 12h

