Bloco clandestino em Santa TeresaDivulgação / AMAST

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Preocupados com a preservação do bairro durante o Carnaval, moradores de Santa Teresa, na Zona Sul, organizam para esta sexta-feira (23), às 7h, no Largo dos Guimarães, um protesto com cartazes e faixas contra a circulação de blocos não oficiais na região.
As principais queixas, segundo a Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa (Amast), organização que ajudou a montar o evento, são falta de planejamento, o acúmulo de lixo, danos ao patrimônio histórico, e o bloqueio irregular das ruas.
Durante o ato, batizado de 'Amanhecer em Santa Tereza' os moradores vão afixar faixas nas fachadas e janelas de suas residências, localizadas em pontos estratégicos do bairro — especialmente nos trajetos por onde passam os blocos improvisados.
Ao DIA, o presidente da Amast, Orlando Lemos, falou sobre as reivindicações da manifestação e afirmou que elas já são de outros carnavais. 
"São clandestinos, não têm roteiro pré-definido. É uma luta de longa data. Há muito, o bairro é invadido por blocos que não seguem nenhum tipo de regras, não respeitam a arquitetura, nem quem mora ali. Urinam nas paredes das casas, quebram as praças, até sexo fazem nas ruas", afirmou Orlando. 
O diretor afirmou ainda que a associação faz reuniões anuais com os órgãos municipais antes do Carnaval para que a festa ocorra com ordem. "Falamos com Seop, CET-Rio, Comlurb. Tudo isso também é discutido com os blocos formais, é preciso de organização com o horário e dia de desfile, distribuição de banheiros químicos, ordenamento no trânsito", concluiu.
Para Nilce Azevedo, integrante da Amast e uma das organizadoras do ato, os grupos de foliões ilegais ignoram a tradição histórica do bairro e também desrespeitam os pontos turísticos da região.
"Nós adoramos Carnaval, mas tudo é atrapalhado com os blocos ilegais, que se organizam através de plataformas na internet e avisam tudo na noite anterior. Temos 9 blocos oficiais, já é mais do que suficiente", comentou.
"Santa Teresa é histórica, tem ruas estreitas, e nossa paisagem está sendo destruída. O Largo dos Guimarães, o Castelo Valetim, o Beco do Rato Molhado, eles ignoram tudo isso, nem conhecem", concluiu Nilce.
Alguns moradores comentaram sobre a manifestação com o DIA e reforçaram que ela não é contra o Carnaval em si.
"Moro no pé de Santa e amo bloquinhos, mas seria muito incômodo para o pessoal que mora lá em cima ter um excesso de blocos sem organização. E seria interessante também ter campanhas de conscientização no bairro, um jeito de unir a população e ao mesmo tempo, curtir com os foliões", afirmou o ator Jack Santoro.
Já a diretora e atriz Renata Leite, relatou que prefere não comparecer nos blocos clandestinos, para não colaborar com a situação relatada pelos outros moradores. "Eu amo os blocos, mas acho terrível o lixo. Confesso que é um sentimento de ambivalência. Se existir uma lista sobre os ilegais, eu sou a favor de não ir nesses". 
O Largo dos Guimarães, onde foi marcada a concentração, fica na Rua Almirante Alexandrino, 89, Santa Teresa.
Com o Carnaval se aproximando, confira quais são e quando sairão os blocos autorizados pela Riotur:
31 de Janeiro – Sábado
Bloco: Mistura de Santa
Onde: Rua Aprazível, 85
Concentração: 17h

6 de Fevereiro  – Sexta-Feira
Bloco: Badalo de Santa Teresa
Onde: Largo dos Neves, 412
Concentração: 18h

7 de Fevereiro – Sábado
Bloco: Céu na Terra
Onde: Rua Almirante Alexandrino
Horas: 7h

13 de Fevereiro – Sexta de Carnaval
Bloco: Carmelitas
Onde: Esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros
Concentração: 13h
Estilo: Bloco das Antigas

14 de Fevereiro de 2026 – Sábado de Carnaval
Bloco: Céu na Terra
Onde: Rua Alm. Alexandrino
Concentração: 7h

Aconteceu
Onde: Largo dos Neves, 412
Concentração: 16h

15 de Fevereiro  – Domingo de Carnaval
Bloco: Badalo de Santa Teresa
Onde: Rua Monte Alegre, 306
Concentração: 15h

16 de Fevereiro – Segunda de Carnaval
Bloco: Aconteceu
Onde: Rua Almirante Alexandrino, 89
Concentração: 16h

17 de Fevereiro – Terça de Carnaval
Bloco: Carmelitas
Onde: Largo do Curvelo
Concentração: 8h
Estilo: Bloco das Antigas

Cheiro na Testa
Onde: Rua Paschoal Carlos Magno, 141
Concentração: 11h

Embalo de Santa Teresa
Onde: Rua Almirante Alexandrino, 1638

21 de Fevereiro – Sábado das Campeãs
Bloco: Chulé de Santa
Onde: Rua Joaquim Murtinho, 2012
Concentração: 12h

22 de Fevereiro – Domingo
Bloco: Bonde da Folia
Onde: Rua Fonseca Guimarães, 8
Horas: 12h
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci
 
 