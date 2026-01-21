Polícia Civil realizou a açãoFoto: PCERJ
Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha na Baixada Fluminense
Operação conjunta no Rio intercepta três veículos, prende quatro suspeitos. Carga está avaliada em R$ 8 milhões
MP-RJ denuncia Marcelo Crivella e mais 10 por improbidade administrativa e cita propina de R$ 32 milhões
Ex-prefeito e grupo são acusados de fraudar licitação do Previ-Rio e desviar recursos públicos; defesa nega irregularidades
Maricá fecha parcerias estratégicas na maior feira de turismo do mundo
Acordos são firmados em um cenário de crescimento de 37% do setor no Brasil; objetivo é atrair investimentos internacionais para a geração de empregos no município
Polícia prende líder do Comando Vermelho em Cabo Frio
Criminoso voltou ao controle do tráfico na Região dos Lagos após passagem pelo Nordeste
Justiça torna ré administradora de igrejas católicas acusada de desviar R$ 12 milhões
Brígida Rachid José Pedro responderá pelos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro
Operação policial em comunidade de Vargem Pequena termina com quatro mortos
Polícias Civil e Militar informaram que entraram em confronto com bandidos na comunidade César Maia
