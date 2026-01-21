Polícia Civil realizou a ação - Foto: PCERJ

Polícia Civil realizou a açãoFoto: PCERJ

Publicado 21/01/2026 15:37

Duas toneladas de maconha foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (21), na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação, conduzida pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), terminou também com quatro homens presos em flagrante.

Os agentes interceptaram três automóveis que transportavam a droga, avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões. De acordo com informações dos investigadores, o entorpecente havia saído do estado de Minas Gerais e seria distribuído no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

Após o compartilhamento de informações entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e a PRF, as forças de segurança definiram pontos estratégicos para a abordagem. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados após acompanhamento tático.

Durante a vistoria, os policiais identificaram que os veículos circulavam com placas adulteradas. Além disso, encontraram outros jogos de identificação no interior dos carros, o que indica uma estratégia para alterar as numerações ao longo do trajeto e dificultar a fiscalização nas rodovias.

Além da droga, os agentes recolheram sete aparelhos celulares e quantia em dinheiro, que serão analisados no avanço das investigações. O grupo foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado, e permanece à disposição da Justiça.