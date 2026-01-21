Carro colidiu em restaurante durante perseguição - Erica Martin

Publicado 21/01/2026 08:24

Rio - Uma perseguição deixou um bandido e uma mulher, que passava pelo local, baleados na noite de terça-feira (20) na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na Zona Oeste. A ação teve início após uma série de roubos na região. Em um dos crimes, um policial civil reagiu e matou um outro criminoso, mas acabou ferido junto com a companheira.

O carro usado na tentativa de fuga havia sido roubado horas antes na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica. Na perseguição, o suspeito atingido perdeu o controle do veículo e colidiu em um restaurante, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, onde permanece internado sob custódia. A mulher, vítima de bala perdida, foi levada para mesma unidade de saúde.

Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre assaltos praticados nas imediações e realizaram monitoramento e cerco nas principais vias de acesso ao bairro. Em meio as buscas, os ocupantes de três carros desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra as equipes, havendo confronto.



Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre assaltos praticados nas imediações e realizaram monitoramento e cerco nas principais vias de acesso ao bairro. Em meio as buscas, os ocupantes de três carros desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra as equipes, havendo confronto.

Após a troca de tiros, dois veículos roubados foram recuperados. Em continuidade às buscas e por meio do compartilhamento de informações entre as unidades, os militares encontraram um terceiro carro utilizado nos crimes, e um outro bandido acabou preso por equipes do 31º BPM (Recreio).

Suspeitos participaram de assalto a policial Civil

As investigações apontam que os envolvidos também participaram de um assalto ocorrido horas antes contra um policial civil e sua companheira na Rua Porto Vitória, na esquina com a Rua Guaravera, em Curicica. Na ação, o agente reagiu e atirou contra um dos criminosos, que chegou a ser socorrido, mas morreu. O agente e sua companheira também ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para hospitais da região.



Na mesma tarde, os bandidos roubaram o carro de uma família em frente ao Shopping Metropolitano. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver as vítimas assustadas, incluindo uma criança.

Em plena luz do dia, os homens armados chegaram a correr pela rua entre os veículos antes de concluir o crime. O automóvel levado é o apreendido após colisão no restaurante em Curicica.

O Rio de Janeiro não é para amadores! Só em Curicica, 3 inocentes baleados em 2 ocorrências diferentes. Bandidos que roubaram 1 carro na Barra, hj a tarde, foram sair pra assaltar de novo e bateram de frente com a @PMERJ, que agiu firme e prendeu os ladrões. Na outra outra, um… pic.twitter.com/Q4NP0n5q2a — marcosmacielrj (@marcosmacielrj) January 21, 2026

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara). Ao todo, três bandidos foram presos em flagrante por PMs, sendo um deles baleado. O outro morreu ao ser atingido pelo policial civil. Além disso, as equipes recuperaram os três veículos utilizados na ação. As diligências seguem para identificar e prender um quinto criminoso.