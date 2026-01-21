Veículo destruiu parte do restaurante - Érica Martin/Agência O DIA

Veículo destruiu parte do restauranteÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 21/01/2026 14:14 | Atualizado 21/01/2026 17:06

Rio - "Agora, quer ver quem vai ficar com prejuízo?". O questionamento é do empresário Antônio Guedes, 57 anos, sócio do restaurante atingido por um veículo durante uma perseguição na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na Zona Sudoeste, na noite de terça-feira (20). Para moradores da região, a violência tem se intensificado no bairro.

fotogaleria



Na ocasião, um bandido foi baleado e perdeu o controle do carro após uma série de assaltos. Além disso, uma mulher que passava pelo local acabou atingida por um tiro de raspão. O veículo havia sido roubado horas antes na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica.



Durante a colisão, o estabelecimento estava aberto e havia clientes no local. Ao DIA, Guedes lamentou o prejuízo de cerca de R$ 20 mil depois que parte da estrutura foi comprometida.



"Eu estava em casa, dormindo, e me ligaram dizendo que tinha invadido o restaurante, que haviam dois carros roubados lá perto do Shopping Metropolitano, quando eu cheguei aqui eu vi isso. Quem vai ficar com prejuízo? Como a gente vai fazer agora, sem trabalho? Muito prejuízo, uns R$ 20 mil", lamentou.



O empresário frisou ainda que por sorte nenhum cliente foi atingido. "O bar estava cheio de gente, por sorte não machucou ninguém. Aqui não tem segurança nenhuma, a gente já pediu para botar uma cabine da polícia aqui, mas não adianta. Estou bem chateado, ontem (terça) o pessoal saiu correndo, não pagaram a conta, achando que era assalto, teve tiro, o pessoal ficou com medo. A gente sempre vende café da manhã, mas até agora não vendemos nenhum, ninguém vem. A gente precisa de segurança", acrescentou.



Motorista de aplicativo e morador da região, Mário, que preferiu ser identificado apenas pelo primeiro nome por medo da violência contou que os roubos na região são frequentes.



"Policiamento até tem, mas não é um policiamento ostensivo não. Os assaltos, no mínimo, todo dia é base de dois ou três, tem muito roubo de pedestre e o roubo de carro aumentou muito. Aqui agora a insegurança é total! Não dá para você ficar circulando no próprio bairro. Curicica inteira está tendo esse problema de roubo a veículos, é de dia à noite, seja lá qual for o horário", contou.



O aposentado José Chaves Fernandes , 63 anos, acrescentou que a violência tem aumentado nos últimos anos.



"Está muito complicado mesmo. Eu moro aqui há 20 anos mais ou menos e mudou pra pior, antigamente era tranquilo, agora tá demais, tem assalto direto. Quando você não é assaltado, você é pego por uma bala perdida", disse.



Procurada, a Polícia Militar informou que, através do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), as ações ostensivas têm sido intensificadas na região, inclusive com policiais empregados em reforço através do Regime Adicional de Serviço (RAS). Somente no último ano de 2025 foram presos 1.081 criminosos em Jacarepaguá.



Já a Polícia Civil esclareceu que, por meio de suas especializadas e distritais, realiza trabalhos de inteligência, monitoramento de grupos criminosos que atuam na região e investiga todos os casos registrados, a fim de identificar e responsabilizar os criminosos.



A instituição trabalha em conjunto com a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, para coibir as ações criminosas na região.



Entenda o caso Na ocasião, um bandido foi baleado e perdeu o controle do carro após uma série de assaltos. Além disso, uma mulher que passava pelo local acabou atingida por um tiro de raspão. O veículo havia sido roubado horas antes na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao Shopping Metropolitano, na Barra Olímpica.Durante a colisão, o estabelecimento estava aberto e havia clientes no local. Ao, Guedes lamentou o prejuízo de cerca de R$ 20 mil depois que parte da estrutura foi comprometida."Eu estava em casa, dormindo, e me ligaram dizendo que tinha invadido o restaurante, que haviam dois carros roubados lá perto do Shopping Metropolitano, quando eu cheguei aqui eu vi isso. Quem vai ficar com prejuízo? Como a gente vai fazer agora, sem trabalho? Muito prejuízo, uns R$ 20 mil", lamentou.O empresário frisou ainda que por sorte nenhum cliente foi atingido. "O bar estava cheio de gente, por sorte não machucou ninguém. Aqui não tem segurança nenhuma, a gente já pediu para botar uma cabine da polícia aqui, mas não adianta. Estou bem chateado, ontem (terça) o pessoal saiu correndo, não pagaram a conta, achando que era assalto, teve tiro, o pessoal ficou com medo. A gente sempre vende café da manhã, mas até agora não vendemos nenhum, ninguém vem. A gente precisa de segurança", acrescentou.Motorista de aplicativo e morador da região, Mário, que preferiu ser identificado apenas pelo primeiro nome por medo da violência contou que os roubos na região são frequentes."Policiamento até tem, mas não é um policiamento ostensivo não. Os assaltos, no mínimo, todo dia é base de dois ou três, tem muito roubo de pedestre e o roubo de carro aumentou muito. Aqui agora a insegurança é total! Não dá para você ficar circulando no próprio bairro. Curicica inteira está tendo esse problema de roubo a veículos, é de dia à noite, seja lá qual for o horário", contou.O aposentado José Chaves Fernandes , 63 anos, acrescentou que a violência tem aumentado nos últimos anos."Está muito complicado mesmo. Eu moro aqui há 20 anos mais ou menos e mudou pra pior, antigamente era tranquilo, agora tá demais, tem assalto direto. Quando você não é assaltado, você é pego por uma bala perdida", disse.Procurada, a Polícia Militar informou que, através do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), as ações ostensivas têm sido intensificadas na região, inclusive com policiais empregados em reforço através do Regime Adicional de Serviço (RAS). Somente no último ano de 2025 foram presos 1.081 criminosos em Jacarepaguá.Já a Polícia Civil esclareceu que, por meio de suas especializadas e distritais, realiza trabalhos de inteligência, monitoramento de grupos criminosos que atuam na região e investiga todos os casos registrados, a fim de identificar e responsabilizar os criminosos.A instituição trabalha em conjunto com a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, para coibir as ações criminosas na região.

Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre assaltos praticados nas imediações e realizaram monitoramento e cerco nas principais vias de acesso ao bairro. Em meio as buscas, os ocupantes de três carros desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra as equipes, havendo confronto. Na ação, o suspeito baleado foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, onde permanece preso sob custódia.



Após a troca de tiros, dois veículos roubados foram recuperados. Em continuidade às buscas e por meio do compartilhamento de informações entre as unidades, os militares encontraram um terceiro carro utilizado nos crimes, e um outro bandido acabou preso por equipes do 31º BPM (Recreio).



Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre assaltos praticados nas imediações e realizaram monitoramento e cerco nas principais vias de acesso ao bairro. Em meio as buscas, os ocupantes de três carros desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra as equipes, havendo confronto.



Após a troca de tiros, dois veículos roubados foram recuperados. Em continuidade às buscas e por meio do compartilhamento de informações entre as unidades, os militares encontraram um terceiro carro utilizado nos crimes, e um outro bandido acabou preso por equipes do 31º BPM (Recreio).

As investigações apontam que os envolvidos também participaram de um assalto ocorrido horas antes contra um policial civil e sua companheira na Rua Porto Vitória, na esquina com a Rua Guaravera, em Curicica. Na ação, o agente reagiu e atirou contra um dos criminosos, que chegou a ser socorrido, mas morreu. O agente e sua companheira também ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para hospitais da região.

Na mesma tarde, os bandidos roubaram o carro de uma família em frente ao Shopping Metropolitano.

Em plena luz do dia, os homens armados chegaram a correr pela rua entre os veículos antes de concluir o crime. O automóvel levado é o apreendido após colisão no restaurante.



Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara). Ao todo, três bandidos foram presos em flagrante por PMs, sendo um deles baleado. O outro morreu ao ser atingido pelo policial civil. Além disso, as equipes recuperaram os três veículos utilizados na ação. As diligências seguem para identificar e prender um quinto criminoso.