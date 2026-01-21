O homem baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação
PM baleado na cabeça em São Gonçalo morre após três dias internado
Terceiro-sargento Elder Carlos Costa Carvalho, de 37 anos, teria sido baleado numa tentativa de assalto
Investigada por racismo contra funcionário de bar, turista argentina recebe tornozeleira eletrônica
Agostina Páez, de 29 anos, está impedida de deixar o Brasil
Polícia identifica quinto suspeito de participação na série de roubos em Curicica
Miguel Vieira Fernandes, de 32 anos, já tem passagem na Polícia Civil pelo mesmo crime
Policial militar de folga é morto a tiros em Duque de Caxias
Agente foi encontrado ferido na Rua Narcisa Amália, no bairro Imbariê
Operação no Parque União apreende drogas, lança-perfume e recupera motos roubadas
A operação teve como objetivo garantir a segurança para a atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) no entorno da comunidade.
Turista argentina investigada por racismo registra ocorrência por ameaças
Advogada Agostina Páez, de 29 anos, relatou que pessoas estranhas estiveram na sua portaria e tentaram contato com ela
