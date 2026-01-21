O homem baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Rio - O terceiro-sargento Elder Carlos Costa Carvalho, de 37 anos, morreu nesta quarta-feira (21), no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele estava internado na unidade de saúde desde domingo (18), quando foi baleado na cabeça no bairro Jardim Catarina.
Lotado no 3º BPM (Méier), Elder atuava como policial militar há 11 anos e estava de folga no momento do crime. As investigações apontam que ele reagiu a uma tentativa de assalto e acabou sendo baleado por diversas vezes.
O PM chegou a passar por um procedimento cirúrgico e ficou internado por três dias, mas não resistiu. Em nota, a corporação lamentou a morte do agente. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).