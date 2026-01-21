O homem baleado foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 21/01/2026 18:32 | Atualizado 21/01/2026 18:51

Lotado no 3º BPM (Méier), Elder atuava como policial militar há 11 anos e estava de folga no momento do crime. As investigações apontam que ele reagiu a uma tentativa de assalto e acabou sendo baleado por diversas vezes.

O PM chegou a passar por um procedimento cirúrgico e ficou internado por três dias, mas não resistiu. Em nota, a corporação lamentou a morte do agente. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).