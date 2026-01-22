Ensaios técnicos da Série Ouro acontecem neste fim de semana - Divulgação

Ensaios técnicos da Série Ouro acontecem neste fim de semana Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:46

Rio - A Liga RJ promove neste final de semana os ensaios técnicos das escolas da Série Ouro para o Carnaval 2026. As atividades abrem a temporada no Sambódromo, no Centro do Rio, entre sexta-feira (23) e domingo (25), reunindo as 15 agremiações do grupo em três noites de apresentações.



Mais uma vez, os ensaios terão entrada franca. Neste ano, as agremiações desfilam nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Sexta-feira

21h - Unidos do Jacarezinho

22h - Em Cima da Hora

23h - Unidos da Ponte

00h - Vigário Geral

01h - Unidos de Padre Miguel

Sábado

18h - Botafogo Samba Clube

19h - União do Parque Acari

20h - Unidos de Bangu

21h - União de Maricá

22h - União da Ilha

Domingo

18h - Inocentes de Belford Roxo

19h - Arranco

20h - Império Serrano

21h - Porto da Pedra

22h - Estácio de Sá

Karen Lopes, rainha da bateria da Unidos do Jacarezinho, fez uma convocação para o ensaio técnico. "Dia de dar mais um passo em direção ao meu sonho. Estou especialmente emocionada. São 10 anos de Carnaval, uma vida inteira de amor por essa avenida, por esse chão, por esse chamado que só cresce dentro de mim. Amanhã vamos sacudir a Sapucaí", afirmou nas redes sociais.

Operação Especial de Trens e Metrô

A SuperVia vai operar com trens extras partindo da Central do Brasil na madrugada de sexta para sábado (24). Estão previstas partidas para Santa Cruz à 0h, 1h45 e 3h30; Japeri à 0h20, 2h e 3h40; Saracuruna à 0h, 1h45 e 3h30; e Belford Roxo à 3h40. No sábado (24), os trens saem da Central às 22h30 e 1h para Santa Cruz, às 22h50 e 1h10 para Japeri e às 22h30 e 1h para Saracuruna. Já no domingo (25), haverá partidas às 22h30 e 1h para Santa Cruz e Saracuruna, às 22h50 e 1h10 para Japeri e à 1h10 para Belford Roxo.



No MetrôRio, as estações Praça Onze e Central do Brasil vão funcionar com embarque até 4h na sexta-feira (23) e até 2h30 no sábado (24) e no domingo (25). Nas demais estações, após o horário regular, o funcionamento será exclusivo para desembarque, garantindo o retorno do público após as apresentações na Marquês de Sapucaí e reforçando o esquema especial de mobilidade para o período de Carnaval.

