Rio - A Liga RJ promove neste final de semana os ensaios técnicos das escolas da Série Ouro para o Carnaval 2026. As atividades abrem a temporada no Sambódromo, no Centro do Rio, entre sexta-feira (23) e domingo (25), reunindo as 15 agremiações do grupo em três noites de apresentações.
Mais uma vez, os ensaios terão entrada franca. Neste ano, as agremiações desfilam nos dias 13 e 14 de fevereiro.
Sexta-feira 21h - Unidos do Jacarezinho 22h - Em Cima da Hora 23h - Unidos da Ponte 00h - Vigário Geral 01h - Unidos de Padre Miguel
Sábado 18h - Botafogo Samba Clube 19h - União do Parque Acari 20h - Unidos de Bangu 21h - União de Maricá 22h - União da Ilha
Domingo 18h - Inocentes de Belford Roxo 19h - Arranco 20h - Império Serrano 21h - Porto da Pedra 22h - Estácio de Sá
Karen Lopes, rainha da bateria da Unidos do Jacarezinho, fez uma convocação para o ensaio técnico. "Dia de dar mais um passo em direção ao meu sonho. Estou especialmente emocionada. São 10 anos de Carnaval, uma vida inteira de amor por essa avenida, por esse chão, por esse chamado que só cresce dentro de mim. Amanhã vamos sacudir a Sapucaí", afirmou nas redes sociais.
Operação Especial de Trens e Metrô
A SuperVia vai operar com trens extras partindo da Central do Brasil na madrugada de sexta para sábado (24). Estão previstas partidas para Santa Cruz à 0h, 1h45 e 3h30; Japeri à 0h20, 2h e 3h40; Saracuruna à 0h, 1h45 e 3h30; e Belford Roxo à 3h40. No sábado (24), os trens saem da Central às 22h30 e 1h para Santa Cruz, às 22h50 e 1h10 para Japeri e às 22h30 e 1h para Saracuruna. Já no domingo (25), haverá partidas às 22h30 e 1h para Santa Cruz e Saracuruna, às 22h50 e 1h10 para Japeri e à 1h10 para Belford Roxo.
No MetrôRio, as estações Praça Onze e Central do Brasil vão funcionar com embarque até 4h na sexta-feira (23) e até 2h30 no sábado (24) e no domingo (25). Nas demais estações, após o horário regular, o funcionamento será exclusivo para desembarque, garantindo o retorno do público após as apresentações na Marquês de Sapucaí e reforçando o esquema especial de mobilidade para o período de Carnaval.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.