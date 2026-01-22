Mileide Mihaile exibiu look para ensaio da Unidos da TijucaReprodução/Instagram

Rio - Mileide Mihaile, de 36 anos, exibiu as curvas no ensaio de rua da Unidos da Tijuca na noite desta quinta-feira (22). A rainha de bateria apostou em um figurino azul composto por cropped e saia vazada com pedrarias que deixou o bumbum à mostra. 
Mileide Mihaile é rainha de bateria da Unidos da Tijuca - Roberto Filho/Brazil News
Mileide Mihaile se jogou no ensaio de rua da escola de samba - Roberto Filho/Brazil News
Mileide deixou bumbum à mostra em figurino para ensaio - Roberto Filho/Brazil News
Mileide Mihaile exibiu look para ensaio da Unidos da Tijuca - Reprodução/Instagram
"A Rainha está pronta para o nosso último ensaio na VIA D1. Vamos brilhar mais uma vez, Unidos da Tijuca", escreveu a influenciadora.
Mileide era musa da Grande Rio até o anúncio como rainha de bateria da escola do Borel em agosto. A ex-Fazenda ocupou a vaga deixada por Lexa, que não desfilou no Carnaval 2025 devido a morte da filha, Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna.