Giovanna Lancellotti e mais famosos participam de ensaio da Beija-Flor
Atriz apostou num look todo azul para se jogar no samba, na noite desta quinta-feira (22)
Rio - Giovanna Lancellotti e mais famosos participaram do ensaio da Beija-Flor - campeã do Carnaval 2025 - na quadra da agremiação, em Nilópolis, na noite desta quinta-feira (22). Para se jogar no samba, a atriz apostou num look todo azul, uma das principais cores da escola.
"Quinta-feira vocês já sabem, né? A noite é toda da Beija-Flor", escreveu Giovanna, na legenda de um post no Instagram. Além disso, posou ao lado do primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso.
Marido da atriz e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David também esteve presente. Ele é filho do presidente de honra da azul e branca, o bicheiro Aniz Abraão David, mais conhecido como Anísio. O casal oficializou a união em junho do ano passado.
O ensaio - rumo ao Carnaval 2026 - foi prestigiado pela atriz Cacau Protasio, a modelo Cintia Dicker, o surfista Pedro Scooby, o empresário Enzo Celulari, e as ex-BBBs Lumena, Aline Patriarca, Camilla Maia e Thamiris Maia. Rainha de bateria da agremiação, Bianca Monteiro esbanjou beleza e habilidade no samba.
No próximo desfile, a atual campeã levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, que homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. A azul e branca será a segunda escola do Grupo Especial a desfilar, na segunda-feira (16).
