Medida pretende facilitar organização e melhorar o controle de acesso durante ensaio do Grupo Especial - Divulgação/Prefeitura do Rio

Medida pretende facilitar organização e melhorar o controle de acesso durante ensaio do Grupo EspecialDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 23/01/2026 07:43 | Atualizado 23/01/2026 10:13

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) anunciou que os ingressos para os ensaios técnicos na Sapucaí deverão ser emitidos por aplicativo. A medida será adotada nos dois fins de semana em que as agremiações do Grupo Especial farão o aquecimento na Avenida, nos dias 30 e 31 de janeiro, 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. A entrada permanece gratuita.

A retirada dos ingressos começa nesta sexta-feira (23), a partir das 12h, e deve ser feita pelo aplicativo oficial do Rio Carnaval, disponível gratuitamente para iOS e Android. Os interessados precisam entrar na ferramenta, clicar no banner que estará disponível e seguir o passa a passo indicado. Apenas uma entrada será emitida por CPF, para cada dia de ensaio, para arquibancada ou frisa.

De acordo com a Liesa, a iniciativa vai facilitar a organização e melhorar o controle de acesso do público ao Sambódromo, evitando superlotação. Entranto, o anúncio provocou polêmica entre o público, com comentários apontando que a medida pode dificultar a ida de grupos mais vulneráveis aos ensaios, especialmente pessoas que não têm celular ou internet, e idosos, que podem enfrentar problemas com as ferramentas digitais.

"Vocês têm noção de quantas pessoas sabem acessar um novo aplicativo? Quantas pessoas tem tempo para retirar ingresso com antecedencia? Existe algum mecanismo que ensine as pessoas a fazerem isso? Ninguém está contra inovaçao, mas desse jeito está muito difícil defender", comentou uma pessoa. "Décadas de ensaios técnicos na Sapucaí e os órgãos de segurança só recomendaram o controle de acesso agora?", questionou outro. "Dificulta a vida principalmente da galera que não esta acostumada com tecnologia. Era pra melhorar e facilitar e não dificultar mais", afirmou mais uma.

Em uma publicação nas redes sociais, a Liga justificou que a emissão dos ingressos atende a uma determinação dos órgãos de segurança pública, após uma reunião realizada no Centro de Operações Rio (COR), em que ficou definido que deveria ocorrer controle de acesso ao Sambódromo durante os ensaios técnicos, para evitar superlotação e garantir a segurança do público, diante da procura cada vez maior por arquibancadas e frisas.



"A medida foi adotada para prevenir situações como as registradas no ano passado, quando o excesso de público gerou transtornos de acesso. É importante reforçar que o acesso aos ensaios técnicos continua totalmente gratuito. A emissão do ingresso é apenas um mecanismo de organização e controle, sem qualquer custo ao público", diz a publicação.



O presidente da Liesa, Gabriel David, também usou as redes sociais para esclarecer que a mudança ocorre após o sucesso dos ensaios técnicos do ano passado terem provocado problemas operacionais. "Não tem nenhum viés comercial, a não ser a gente acatando de fato a determinação do poder público para que os ensaios técnicos possam seguir acontecendo. O modelo é 100% gratuito, não aumenta em custo absolutamente nada para quem quer assistir os ensaios técnicos. Mas, é uma necessidade de segurança imposta pelo poder público e óbvio que nós da Liesa acatamos".

Ingressos físicos estarão disponíveis na Sapucaí

Ainda segundo Gabriel David, no Sambódromo haverá totens para a retirada dos ingressos na hora, mas o presidente recomendou que a emissão seja feita com antecedência no aplicativo. Além disso, quem não tiver celular ou não conseguir pegar o ingresso pela ferramenta do Rio Carnaval, poderá pegar um ticket físico presencialmente na entrada, que estará disponível em quantidade limitada.

"Não existem só ingressos digitais, também existem ingressos físicos, obviamente. Esses ingressos físicos existem numa quantidade muito significativa, que estarão lá distribuídos pelas entradas da Sapucaí. A galera que quiser chegar lá para pegar o ingresso físico, como sempre foi, com Sambódromo sujeito a lotação, obviamente, chega lá cedo e retira seu ingresso físico para poder entrar e a gente ter esse controle de acesso".

Série Ouro não terá modificação

No mesmo dia do anúncio da Liesa, a Liga RJ, responsável pela Série Ouro, reforçou que o acesso ao Sambódromo não terá alterações permanecerá como nos anos anteriores. "Os ensaios técnicos da Série Ouro são feitos para você que ama o Carnaval! Não haverá retirada de ingresso por aplicativo. Será como sempre foi: chegou, entrou!", diz a publicação.

O aquecimento da Série Ouro tem início nesta sexta-feira, a partir das 21h, com a Unidos do Jacarezinho, Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Vigário Geral e Unidos de Padre Miguel. No sábado (24), a partir das 18h, ensaiam Botafogo Samba Clube, Unidos do Parque Acari, Unidos de Bangu, União de Maricá e União da Ilha. No mesmo horário no domingo (25), passam pela Avenida a Inocentes de Belford Roxo, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Unidos do Porto da Pedra e Estácio de Sá.

Saiba o que levar para os ensaios

O público que vai assistir aos ensaios técnicos no Sambódromo deve ficar atento aos itens permitidos. É possível entrar portando capas de chuva, carrinho de bebê, alimentos e bebidas de consumo individual, garrafas plásticas e copos térmicos, latas e bolsas térmicas.

Não é autorizada a entrada com animais, armas e objetos cortantes, bandeiras ou cartazes com conteúdo ofensivo e incitando a violência, cadeiras ou bancos, garrafas e vasilhames, copos de vidro, drone, lasers, além de skate, bicicleta e qualquer tipo de veículo motorizado ou elétrico.

Confira o calendário de ensaios do Grupo Especial

Sexta-feira - 30/1, a partir das 21h



Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado - 31/1, a partir das 18h

Desfile das Escolas Mirins



A partir das 20h

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo - 1º/2, a partir das 17h30



Desfile das Escolas Mirins

A partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Sexta-feira – 6/2, a partir das 21h

Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado - 7/2, a partir das 18h

Lavagem da Passarela

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo - 8/2, a partir das 18h

Desfile das Escolas Mirins

A partir das 19h

Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis