Martinho tira medidas para fantasia e confirma presença no desfile da Vila Isabel - Divulgação / Fausto Ferreira

Publicado 23/01/2026 09:42

Rio - Martinho da Vila, de 87 anos, tirou as medidas para a fantasia no barracão da Unidos de Vila Isabel, na Cidade do Samba, Gamboa, Zona Portuária, confirmando sua participação no desfile deste ano. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (23), a agremiação celebrou a presença do cantor e presidente de honra.

"Nosso presidente de honra está confirmadíssimo no desfile de 2026! Recebemos Martinho da Vila no barracão para tirar as medidas da confecção de sua fantasia, preparando cada detalhe para que ele brilhe na Sapucaí", iniciou o post, que complementou:

"Foi um encontro repleto de alegria, carinho e aquela boa conversa que aquece a alma, guiada pelas palavras, histórias e sabedoria do nosso eterno baluarte. Quando Martinho está presente, a Vila inteira sorri. É tradição, é afeto, é história viva desfilando com a gente", concluiu.

O ícone da música foi acompanhado da mulher, Cleo Ferreira. Além disso, Martinho encontrou os carnavalescos da escola, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, responsáveis pelo desenvolvimento do enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", que será apresentado na Marquês de Sapucaí neste ano.

O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A agremiação - do Grupo Especial - será a segunda a desfilar na terça-feira (17) de Carnaval.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Raphael Perucci