Iza canta samba-enredo em último ensaio de rua da Imperatriz LeopoldinenseReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/01/2026 11:01

Rio - A cantora Iza "virou" puxadora de samba-enredo durante alguns minutos no último ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (24). Bastante animada, a rainha de bateria encantou o público ao entoar no microfone um trecho do hino que vai embalar o desfile da agremiação, ao lado do intérprete oficial, Pitty de Menezes. Assista!

A dona do hit "Dona de Mim" também deu show de samba no pé. Com chapéu de palha, lenço branco na cabeça, rosa atrás da orelha, muitos colares e aplicações em pedrarias, a cantora vestiu fantasia inspirada num dos looks mais conhecidos de Ney Matogrosso, grande homenageado da escola.

A Imperatriz levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que retrata a trajetória ícone da música. A escola será a segunda a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial (15).

Iza volta a reinar à frente dos ritmistas da Swing da Leopoldina neste ano. A cantora já havia ocupado o mesmo posto entre 2020 e 2022.