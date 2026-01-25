Iza canta samba-enredo em último ensaio de rua da Imperatriz LeopoldinenseReprodução de vídeo / Instagram
Vídeo! Iza 'vira' puxadora de samba-enredo em último ensaio de rua da Imperatriz
Rainha de bateria vestiu fantasia inspirada em look de Ney Matogrosso, homenageado da agremiação, e cantou com intérprete
Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria esbanjou beleza e carisma ao lado da comunidade em São Paulo, neste sábado (24)
Vídeo! Boi da Macuca estreia no Rio e arrasta multidão na Praça Mauá
Embalado por orquestra de frevo, bloco tradicional de Olinda sacudiu o público
Bloco da Lexa arrasta milhares de foliões em retorno ao carnaval de rua do Rio
Megabloco partiu da Rua Primeiro de Março, com destino à Avenida Presidente Antônio Carlos
União de Maricá faz ensaio técnico avassalador e mostra credenciais na briga pelo título da Série Ouro
Agremiação empolga público e se coloca no páreo para chegar ao Grupo Especial
