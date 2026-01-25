União de Maricá levou tripé para ensaio técnico - @s1fotografiaecomunicacao

União de Maricá levou tripé para ensaio técnico@s1fotografiaecomunicacao

Publicado 25/01/2026 08:22

Rio - Com um ensaio técnico de alto nível, a União de Maricá foi o grande destaque do sábado (24) de apresentações da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí. Levando a comunidade em peso e superando o tempo instável, a escola mostrou força, organização e um conjunto consistente que reforça seu favoritismo na luta pelo acesso ao Grupo Especial.

fotogaleria

A agremiação cruzou a Avenida no segundo dia de ensaios técnicos com canto potente, evolução segura e uma sintonia entre os segmentos. A interpretação de Zé Paulo Sierra foi um dos pontos altos da noite, conduzindo a comunidade com firmeza do início ao fim.

O presidente Matheus Santos celebrou o momento vivido pela escola e destacou o trabalho coletivo que vem sendo construído.

"Esse ensaio é o reflexo de muito trabalho, planejamento e, principalmente, da entrega da nossa comunidade. A União de Maricá vem crescendo de forma sólida e responsável, com os pés no chão, mas sonhando alto. Hoje mostramos que estamos preparados para brigar pelo título e pelo acesso", disse.

O carnavalesco Leandro Vieira também destacou a maturidade da escola. O artista vive a expectativa de conquistar seu terceiro acesso ao Grupo Especial — após os títulos de 2020, com a Imperatriz Leopoldinense, e 2022, com o Império Serrano — agora com o enredo "Berenguendéns e Balangandãs", que exalta a joalheria preta no Brasil.

"A União de Maricá é uma escola que cresce a cada ano com muito respeito ao Carnaval. Existe humildade, trabalho e vontade de aprender. Estamos disputando com escolas gigantes, tradicionais, mas Maricá tem se comportado bem, entendendo seu papel e buscando evolução constante", afirmou Vieira.

Grande contratação para o Carnaval 2026, o intérprete Zé Paulo Sierra avaliou positivamente o ensaio e ressaltou a sintonia construída com a comunidade desde sua chegada.

"Foi um ensaio muito forte, com a comunidade cantando junto do começo ao fim. Desde que cheguei, senti uma energia muito boa e uma vontade enorme de fazer história. Esse ensaio mostrou que a União de Maricá está pronta e muito confiante para o desfile oficial", destacou o intérprete.

Além da União de Maricá, também passaram pela Sapucaí no sábado o Botafogo Samba Clube, União do Parque Acari, Unidos de Bangu e União da Ilha do Governador. Neste domingo (25), encerram a maratona de ensaios técnicos da Série Ouro as escolas Inocentes de Belford Roxo, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Porto da Pedra e Estácio de Sá. Os ensaios têm início às 18h, com entrada franca.

As escolas da Série Ouro desfilam nos dias 13 e 14 de fevereiro.