Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Carnaval

Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro

Atriz é rainha de bateria da agremiação

O Dia
Juliana Paes apostou em look decotado
Juliana Paes caiu no samba durante ensaio de rua da Viradouro
Juliana Paes é rainha de bateria da agremiação
Juliana Paes participou do ensaio de rua da Viradouro
Rio - Juliana Paes, de 46 anos, apostou em um vestido decotado nas cores vermelho e preto para o ensaio de rua deste domingo (25) da Unidos do Viradouro. A atriz é rainha de bateria da escola de samba de Niterói. 
Neste ano, a agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A Viradouro será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval.
