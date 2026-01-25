Publicidade
Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Rio - Juliana Paes, de 46 anos, apostou em um vestido decotado nas cores vermelho e preto para o ensaio de rua deste domingo (25) da Unidos do Viradouro. A atriz é rainha de bateria da escola de samba de Niterói.
Neste ano, a agremiação levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Pra Cima, Ciça", em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o mestre de bateria Ciça, que completa 70 anos de vida e 55 de samba em 2026. A Viradouro será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval.
Carnaval
Juliana Paes capricha no decote para ensaio de rua da Viradouro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Carnaval
Sabrina Sato brilha em ensaio técnico da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria esbanjou beleza e carisma ao lado da comunidade em São Paulo, neste sábado (24)
Carnaval
Vídeo! Boi da Macuca estreia no Rio e arrasta multidão na Praça Mauá
Embalado por orquestra de frevo, bloco tradicional de Olinda sacudiu o público
Carnaval
Vídeo! Iza 'vira' puxadora de samba-enredo em último ensaio de rua da Imperatriz
Rainha de bateria vestiu fantasia inspirada em look de Ney Matogrosso, homenageado da agremiação, e cantou com intérprete
Carnaval
Bloco da Lexa arrasta milhares de foliões em retorno ao carnaval de rua do Rio
Megabloco partiu da Rua Primeiro de Março, com destino à Avenida Presidente Antônio Carlos
Carnaval
União de Maricá faz ensaio técnico avassalador e mostra credenciais na briga pelo título da Série Ouro
Agremiação empolga público e se coloca no páreo para chegar ao Grupo Especial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.