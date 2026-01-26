Rio - O entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes morreu baleado durante um assalto na noite de domingo (25) na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. A vítima realizava uma entrega no momento em que foi abordada por criminosos. Esse é o segundo motoboy assassinado a tiros no Rio em menos de uma semana.
De acordo com relatos de testemunhas, bandidos atiraram várias vezes contra o jovem, que usava uma mochila térmica de entrega. Em seguida, eles fugiram levando a motocicleta de Paulo. O caso aconteceu por volta das 21h30.
Nas redes sociais, imagens mostraram o desespero da mãe ao reconhecer o corpo do filho, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 40°BPM (Campo Grande) estiveram no local para atender a ocorrência. Os agentes isolaram a área para a perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
Paulo trabalhava na pizzaria Dom Marzullo, em Campo Grande. Em homenagem, a unidade informou que estará fechada nesta segunda (26).
"Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e colegas, expressando nossos mais sinceros sentimentos e respeito. Em razão do ocorrido e em luto, a Dom Marzullo não funcionará amanhã, como forma de respeito e apoio neste momento tão difícil. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos respeito à família enlutada", disse.
Devido a violência na região, motoboys realizaram uma manifestação a partir do 12h desta segunda-feira (26). No início da tarde, o grupo de manifestantes se deslocava pela Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande. No local, familiares da vítima também estavam reunidos.
Segundo o Centro de Operações Rio, a via está interditada no trecho. A Polícia Militar e Guarda Municipal acompanham o deslocamento. A CET-Rio e Subprefeitura já foram acionadas.
Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas.
