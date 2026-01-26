Paulo Vitor estava trabalhando quando foi abordado por criminosos - Rede Social

Publicado 26/01/2026 07:27

Rio - O entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes morreu baleado durante um assalto na noite de domingo (25) na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. A vítima realizava uma entrega no momento em que foi abordada por criminosos. Esse é o segundo motoboy assassinado a tiros no Rio em menos de uma semana.

De acordo com relatos de testemunhas, bandidos atiraram várias vezes contra o jovem, que usava uma mochila térmica de entrega. Em seguida, eles fugiram levando a motocicleta de Paulo. O caso aconteceu por volta das 21h30.

Nas redes sociais, imagens mostraram o desespero da mãe ao reconhecer o corpo do filho, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 40°BPM (Campo Grande) estiveram no local para atender a ocorrência. Os agentes isolaram a área para a perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Paulo trabalhava na pizzaria Dom Marzullo, em Campo Grande. Em homenagem, a unidade informou que estará fechada nesta segunda (26).



"Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e colegas, expressando nossos mais sinceros sentimentos e respeito. Em razão do ocorrido e em luto, a Dom Marzullo não funcionará amanhã, como forma de respeito e apoio neste momento tão difícil. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos respeito à família enlutada", disse.



Devido a violência na região, motoboys realizaram uma manifestação a partir do 12h desta segunda-feira (26). No início da tarde, o grupo de manifestantes se deslocava pela Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande. No local, familiares da vítima também estavam reunidos.







Outro caso



Na última quarta (21),



Na última quarta (21), o entregador de pizza, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi assassinado durante uma outra tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte do Rio.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas.