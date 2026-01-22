Marcelo estava juntando dinheiro para comprar um táxiDivulgação / Arquivo pessoal
Imagens de câmeras de segurança da região mostram o momento em que a vítima sai de um prédio após realizar uma entrega e sobe em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo é abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele joga a bolsa de entregas no chão e tenta fugir a pé, mas é baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Irajá foram acionados às 21h51 e encontraram o homem já sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Policiais do 41º BPM (Irajá) isolaram a área para o trabalho da perícia.
Ao DIA, o irmão da vítima, Claudio Julio da Silva, de 56 anos, auxiliar de serviços gerais, lamentou a perda e afirmou que Marcelo era muito querido pela família.
Claudio também criticou a falta de segurança no estado: “A violência extrapolou. O Rio de Janeiro está entregue. Saímos para trabalhar sem saber se vamos voltar. Cadê os governantes? Enquanto nada mudar lá em cima, nós, aqui embaixo, vivemos um inferno".
Amigo de longa data de Marcelo, Mario Soares Junior também falou sobre a vítima com emoção.
Moradora de um prédio em frente ao local do crime, Verônica Vierno afirmou ter ouvido gritos antes do disparo fatal.
A unidade da pizzaria onde Marcelo trabalhava fica na Vila da Penha, também na Zona Norte. Procurado, o estabelecimento não se pronunciou.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.
