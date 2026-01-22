Marcelo estava juntando dinheiro para comprar um táxi - Divulgação / Arquivo pessoal

Marcelo estava juntando dinheiro para comprar um táxiDivulgação / Arquivo pessoal

Publicado 22/01/2026 08:35

O entregador de pizza Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (21).



Imagens de câmeras de segurança da região mostram o momento em que a vítima sai de um prédio após realizar uma entrega e sobe em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo é abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele joga a bolsa de entregas no chão e tenta fugir a pé, mas é baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta nem a bolsa foram levadas.

Veja o vídeo:



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Irajá foram acionados às 21h51 e encontraram o homem já sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Policiais do 41º BPM (Irajá) isolaram a área para o trabalho da perícia.



Ao DIA, o irmão da vítima, Claudio Julio da Silva, de 56 anos, auxiliar de serviços gerais, lamentou a perda e afirmou que Marcelo era muito querido pela família.

“Ele era adorado por todo mundo. Foi uma fatalidade. Fiquei sabendo da morte dele quando estava saindo do trabalho, por volta das 23h. O Marcelo tratava meus netos como filhos, era trabalhador e estava juntando dinheiro para comprar um táxi. Da noite para o dia, cortaram o sonho dele”, disse.



Claudio também criticou a falta de segurança no estado: “A violência extrapolou. O Rio de Janeiro está entregue. Saímos para trabalhar sem saber se vamos voltar. Cadê os governantes? Enquanto nada mudar lá em cima, nós, aqui embaixo, vivemos um inferno".



Amigo de longa data de Marcelo, Mario Soares Junior também falou sobre a vítima com emoção.

“Conheci ele há 30 anos. Trabalhava na pizzaria Forneria Original havia cinco anos e tinha essa moto desde 2010. Era prestativo, amigo e querido por todos em Irajá. Sempre muito trabalhador. A família está muito abalada. Ele tinha muitos sobrinhos e ajudava a todos”, relatou.



Moradora de um prédio em frente ao local do crime, Verônica Vierno afirmou ter ouvido gritos antes do disparo fatal.

“O senhor morreu em frente à varanda da minha casa, atrás de um carro estacionado. Foi apenas um tiro. Ouvi uma gritaria de vozes masculinas e corri para a varanda, mas só vi o homem já no chão. Minha vizinha desceu e disse que ele estava agonizando, com o celular no ouvido, provavelmente tentando pedir ajuda, mas infelizmente não deu tempo”, contou.



A unidade da pizzaria onde Marcelo trabalhava fica na Vila da Penha, também na Zona Norte. Procurado, o estabelecimento não se pronunciou.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo