Região da Barra da Tijuca onde aconteceram as Olímpiadas passou a se chamar Barra OlímpicaDivulgação

Publicado 22/01/2026 20:54

Rio - Os moradores da Barra Olímpica, na Zona Sudoeste do Rio, terão os carnês de IPTU reduzidos. Após articulação entre lideranças municipais e reivindicação do vereador Caiado (PSD), do deputado estadual Claudio Caiado (PSD) e do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), a prefeitura reverterá a cobrança que elevou o valor devido.

A decisão foi tomada em uma reunião nesta quinta-feira (22) com o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), na qual os parlamentares apresentaram uma série de reclamações dos contribuintes sobre o aumento. Nas redes sociais, Eduardo Paes publicou um vídeo em conversa com o vereador Caiado, explicando a correção.

"Mudaram o nome da região das Olimpíadas, na Barra, chamando de Barra Olímpica. Na época, quando você fez a lei, você consultou a gente para saber se aumentaria o IPTU. A gente disse que não aumentaria, mas esqueceram de dizer que a taxa de coleta de lixo, que vem junto com o IPTU, aumentava, porque mudava de faixa. Então, nas guias enviadas para a Barra Olímpica, a taxa da coleta de lixo dobrou. Está decidido que não vai aumentar. Todo mundo que recebeu a guia, até dia 30 devemos lançar uma nova guia com o novo valor", explicou Paes.

Caiado celebrou a retificação. "Desde o início, a luta pelo reconhecimento da Barra Olímpica foi acompanhada pela promessa de que não haveria aumento de taxas e impostos para os moradores. Estou muito satisfeito por termos tido esse pleito atendido, corrigindo essa distorção", afirmou.

Quando a região ao redor dos equipamentos dos Jogos de 2016 ainda fazia parte de vários sub-bairros, a área estava enquadrada na faixa 4 da TCL, correspondente a 70 UFIR (R$ 347). Neste ano, a prefeitura reclassificou os imóveis para a faixa 7, com custo de R$ 695, contrariando a promessa de manutenção dos critérios de cobrança. A correção, portanto, restabelece a faixa anterior e uma nova guia será reemitida até o dia 30.