Região da Barra da Tijuca onde aconteceram as Olímpiadas passou a se chamar Barra OlímpicaDivulgação
Moradores da Barra Olímpica receberão nova guia do IPTU com reajuste
Prefeitura do Rio reverteu o reenquadramento da taxa de coleta de lixo, diminuindo o valor que havia sido emitido
Pesquisa da UFRJ testa terapia no combate à ansiedade e depressão
Método desenvolvido pela universidade avalia protocolo internacional e aponta melhora no bem-estar psicológico
Gatos são resgatados em condições insalubres dentro de casa em Rocha Miranda
Tutora idosa está internada após sofrer um AVC, em decorrência de uma agressão cometida pelo próprio filho
FOTOS: chuva persistente muda rotina de cariocas e turistas em pleno verão no Rio
Quem precisou circular pelo Centro do município enfrentou poças de água por toda parte, nesta quinta-feira (22)
PM encontra desmanche de veículos em igreja abandonada em comunidade na Baixada
Agentes apreenderam 14 motos, além de motores e placas
Polícia prende gerente do tráfico de drogas de comunidade de Mesquita
Homem se escondeu em uma residência na tentativa de fuga
