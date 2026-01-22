Chuva persistente muda rotina de cariocas em pleno verão no Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 22/01/2026 19:27

Rio - O guarda-chuva se tornou item indispensável para o carioca desde o início da semana. Sem trégua, o tempo chuvoso e as temperaturas mais amenas têm persistido na cidade do Rio, mesmo em pleno verão, estação em que o esperado seriam dias de sol forte e calor intenso. Veja fotos abaixo:

Nesta quinta-feira (22), quem precisou circular pelo Centro enfrentou poças de água por toda parte. Em meio ao cenário cinzento, um grupo chamou a atenção ao usar capas de chuva para se proteger, mas, nos pés, mantinha os tradicionais chinelos.



A mudança no tempo também tem surpreendido turistas que escolheram janeiro para passar férias na capital fluminense, período marcado por altas temperaturas e praias cheias. Muitos foram obrigados a adaptar passeios ao ar livre e roteiros turísticos por causa da sequência de dias nublados.



Segundo o Centro de Operações Rio, a instabilidade deve continuar nos próximos dias, com céu encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada em vários períodos. O órgão explica que o fenômeno é provocado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a Região Sudeste.

Previsão para os próximos dias

Na sexta-feira (23), o cenário se mantém, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. O sábado (24) também será marcado por muitas nuvens. A previsão aponta para chuva fraca e isolada, principalmente durante a tarde, acompanhada de ventos fracos a moderados. Os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C.

O tempo segue instável no domingo (25), com possibilidade de temporal à tarde, além de chuva moderada durante a noite. As temperaturas têm mínima de 21°C e máxima de 28°C.